Na een grillig eindexamenjaar kan nu eindelijk de vlag uit (of hopelijk binnenkort)

Examenkandidaten Nienke en Noa moeten nog door



‘Ik had niet het gevoel dat ik het goed beheerste’

Nienke (17, havo)

“Ik wist eigenlijk niet dat ik donderdag al uitslag zou krijgen,” zegt Nienke (17), een havist uit Zutphen. “Ik denk dat ik pas voel dat ik geslaagd ben als ik 2 juli wordt gebeld.” In tijdvak twee doet Nienke nog examen in aardrijkskunde, Duits, Nederlands en biologie. Er werd veel van leerlingen verwacht tijdens de laatste anderhalf schooljaren in coronatijd en dat woog haar zwaar. “Het zorgde voor stress. We behandelden veel examenstof en ik had niet het gevoel dat ik het goed beheerste,” zegt de leerlinge. “Ook al krijgt bijna iedereen bij mij op school donderdag te horen of ze geslaagd of gezakt zijn, ik vind het niet erg om te wachten. Donderdag ga ik toch naar school om hen alvast te feliciteren.”

‘Mijn vriendinnen liggen al te zonnen’

Noa (17, vwo)

Noa (17) uit Leiden krijgt ook later te horen of ze geslaagd is voor haar vwo eindexamen. “2 juli is echt een stuk later en als ik dingen moet herkansen, ben ik pas de 15de geslaagd voor mijn vwo. Mijn vriendinnen liggen te zonnen en ik zit nog zenuwachtig te blokken voor Latijn, natuurkunde en Engels.” Noa had erop gerekend dat ze alles in het eerste tijdvak zou doen om net als de meeste van haar vriendinnen op donderdag al te slagen zodat ze nu op examenreis naar Albufeira konden. Maar toen viel ze een week voor de eerste examens van een paard en kon zich door een hersenschudding niet meer goed concentreren. “Het is heel fijn dat ik nog kon spreiden, maar het is ook wel zwaar om zo’n lange periode te stressen over je examens. Gelukkig ben ik niet alleen. Met mijn vriendinnen ga ik later nog op examenreis en het helpt dat er meer leerlingen nog bezig zijn. Ik had alleen geen keus.”