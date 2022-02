Na Dudley, Eunice en Franklin klinkt nu overal de kettingzaag

De kettingzagen zijn goed hoorbaar in het verlaten Vondelpark in Amsterdam. Op deze natte maandag proberen vijftien leden van de gemeentelijke bomendienst de schade te herstellen die Dudley, Eunice en Franklin hebben aangericht.

Verspreid langs de brede fiets- en wandelpaden liggen bergjes boomstammen en takken. Ook vandaag nog speelt de wind met het park. Takken zwiepen onrustig heen en weer, een harde krak in de verte doet vermoeden dat er weer eentje afgebroken is.

Aan de rand van het Vondelparkhalen twee mannen in oranje werkkleding een scheve boom naar beneden. De ene staat in het heftig schommelende bakje van een hoogwerker en zaagt de boom in stukjes, zijn collega haalt de gevallen houtschijven uit de bosjes.

De man op de grond laat zich niet weerhouden door de regen; plichtsgetrouw gooit hij de schijven in een grote metalen bak achterop zijn dienstauto. Een eindje achter hem hangt nog een grote boom scheef, tien meter verderop nog een.

Oude bomen bleken niet bestand tegen de storm

Rondvliegende takken en omvallende oude bomen zijn de reden dat het park al sinds vrijdagmiddag dicht is. Veel oude bomen bleken niet bestand tegen stevige storm en waaiden om. Een van de grootste kwam terecht in de vijver, voor het standbeeld van Joost van den Vondel.

Medewerkers van de Amsterdamse Bomendienst maken stapels van de aan stukken gezaagde taken en boomstammen. Beeld Joris van Gennip

Ook bij de vijver zijn mannen van de bomendienst met een machine in de weer. Ze trekken er de omgevallen bomen mee op de kant, waar ze in stukken worden gezaagd en opgestapeld. “Het neerhalen van gevaarlijke takken en overhangende bomen heeft voorlopig prioriteit, ook zullen boomexperts de komende dagen nader onderzoeken welke bomen in het park geruimd moeten worden”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

In heel Amsterdam worden vandaag de overblijfselen van dagen storm opgeruimd. Volgens een woordvoerder zijn ongeveer tweehonderd mensen van de gemeente onderweg. Zij moeten ervoor zorgen dat alle wegen weer begaanbaar worden en dat geen nieuwe onveilige situaties ontstaan. De gemeente verwacht hier nog zeker de hele week bezig te zijn. Over de totale schade in de stad is nog weinig bekend.

Bloemen in de groenstrook langs de Vrijheidslaan, bij de plek waar vrijdag een man omkwam doordat een boom op hem viel. Beeld Joris van Gennip

Ook op de Vrijheidslaan liggen inmiddels stapels gezaagde takken en boomstammen in de berm langs de weg. Op deze plek kwam vrijdag een omgewaaide boom op een fietser terecht. De man overleed. In de buurt van de boomstammen liggen enkele bosjes bloemen, op een verregend kaartje staat: ‘Lieve broer Tarik, wat zal ik jou missen. Ik hou van je, rust in vrede.’

Op lantaarnpaal langs de weg is een A4-tje geplakt: ‘Door de storm gegrepen en nooit meer teruggekeerd’.

De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er vrijdag precies is gebeurd, maar laat weten dat het om een ongeluk door storm Eunice gaat. In totaal kwamen vrijdag tijdens de storm vier mensen door ongevallen met bomen om het leven, van wie drie in de regio Amsterdam.