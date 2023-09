Na drie waarschuwingen volgt het waterkanon

Extinction Rebellion is er niet alleen voor activisten”, zegt de Groningse basisschooldirecteur Dineke Linzel. “Maar voor alle burgers.” Ze voelt zich machteloos, zegt ze, daarom staat ze hier.

‘Hier’ is de A12 bij Den Haag, waar demonstranten de snelweg blokkeren. Ze is hiervoor het eerst, samen met haar 18-jarige zoon Lasse Oosterhoff (18). In haar handen heeft ze een bord met daarop de woorden ‘Ik maak me ernstig zorgen’. Ze staan niet ver van de waterkanonnen die net aangerukt zijn. Ze vindt het spannend, dat wel, maar, zegt ze: “Als het nodig is, laat ik me arresteren.”

Moeder en zoon lijken niet de enige aanwezige ‘burgers’ op de A12 in Den Haag te zijn. Naast de activisten - die vaak in badkleding voor de waterstraal dansen, sommigen zijn al zo vaak gearresteerd dat ze geen angst meer lijken te hebben - zijn er veel ‘normale’ mensen. Ze zijn boos, bang gefrustreerd: ze vinden dat de regering niet genoeg doet om de klimaatdoelen te halen.

Afgevoerd

De gemeente Den Haag schat dat er maximaal 9000 mensen op de snelweg A12 zitten of ernaast staan om te demonstreren voor het klimaat. Daarnaast zijn er ongeveer 1500 mensen bijeengekomen in de buurt van station Den Haag Centraal om hun steun te betuigen aan de snelwegbezetters. Het idee is dat ze elke dag terug komen om de snelweg te blokkeren – tot het ‘niet meer nodig is. Lees: tot de regering meer klimaatmaatregelen neemt.

Een 50-jarige man in het geel heeft ter voorbereiding zelfs een matje en een slaapzak meegenomen. Hij maakt nog snel zijn bordje af. “Maar ik denk dat ik die helaas niet nodig ga hebben”, zegt hij. “Waarschijnlijk worden we al eerder afgevoerd.” Hij wordt onderbroken door een politieagent die met een grote megafoon vertelt dat de blokkade niet is toegestaan. De gemeente roept demonstranten op naar het toegestane steunprotest te gaan. Wanneer mensen hier blijven zitten, kan er geweld tegen ze gebruikt worden. De gemeente moet de demonstranten officieel drie keer waarschuwen voordat ze tot actie over kan gaan. Dit is de tweede keer.

Doorweekte demonstranten van Extinction Rebellion na de inzet van het waterkanon. Beeld Tobiah Palm

Waterkanonnen

Meestal worden er na de derde keer waterkanonnen ingezet. Met eerst een zachte straal, dan een wat hardere, en uiteindelijk een redelijk pijnlijke. De mensen die dan nog blijven zitten kunnen gearresteerd worden. Extinction Rebellion geeft demonstranten die dat willen van tevoren een cursus over hoe ze daar mee om moeten gaan, vertelt basisschooldirecteur Linzel. “Dat is heel fijn. We leren dat we geweldloos zijn. Dat we respectvol met de politie om moeten gaan. En er worden verschillende scenario’s geschetst van dingen die kunnen gebeuren.”

Maar zo ver is het (nog) niet. De sfeer is gemoedelijk. Veel mensen zingen. Er speelt een orkest. Er zijn meerdere ludieke acties: van een groep die zich verkleed heeft als ‘jaknikkers’, bijvoorbeeld. En er komen ook wetenschappers – in toga – voorbij: de hoogleraren voor het klimaat.

Vooraan zit Trees Lammers (65). In haar handen heeft ze een paraplu tegen de felle middagzon. Aan haar linkerzijde zitten de demonstranten, aan haar rechterkant staan de agenten. Het is misschien wel de veertigste keer dat ze bij een actie is. “Door te protesteren kan ik mijn woede omzetten naar iets positiefs”, zegt ze. “Ik ben niet bang. Het is fijn dat ik iets kan doen.”

Het is zover. Het waterkanon begint met spuiten. Maar het lijkt niemand te deren. Iedereen staat op en danst in de straal. Boven hun hoofden vormt zich een regenboog. Telkens als er een spuit aan gaat, scanderen omstanders: “you are not alone”.

Niet voor de lol

“Het voelt een beetje alsof de politie er een grap van maakt”, zegt Oosterhoff. “Door die waterkanonnen in te zetten terwijl het zo warm is. Maar we zijn hier niet voor de lol. We blokkeren de A12 omdat de wereld vergaat.”

Niet veel later lijkt de politie naar hem te ‘luisteren’. De politie zet een hardere straal in en de sfeer wordt serieuzer. Een vader zit voor de straal en beschermt zijn dochter tegen het water. Ondertussen verzamelen zich demonstranten om hen heen. Ze staan nu. En scanderen: “We are unstoppable, another world is possible.” De politie roept nog eens dat de demonstratie verboden is. Waarschuwing drie.

De demonstranten verzamelen zich voor de politiebussen en gaan zitten - klaar om meegenomen te worden. Ook moeder en zoon gaan, ze zijn nu allebei doorweekt, zitten. Achterin twijfelen mensen of ze zich zullen laten oppakken of niet, ze weten immers niet wat er gaat gebeuren. “En ik heb nog geen arrestatietraining gehad”, zegt iemand.

Demonstranten van Extincton Rebellion op de A12. Beeld Tobiah Palm

Balletje

Voorin beginnen de arrestaties. De eerste mannen worden opgetild en meegenomen. Als Linzel aan de beurt is staat ze vrijwillig op. Voordat ze de bus in loopt, houdt ze haar bord nog omhoog. Ze blijft staan, vraagt aan een agent of ze op haar zoon mag wachten. Hij heeft zich in een balletje opgerold en wordt iets hardhandiger meegenomen, de bus in, naar het stadion van ADO Den Haag.

“Ik vond het wel heel heftig om die politiehand in zijn gezicht te zien”, zegt ze daar. Maar zelf vond hij het niet eng. “Het is allemaal netjes verlopen”, vervolgt ze. “Een officier van justitie zei bij het stadion dat we aangehouden zijn en nu weer vrijgelaten. En we kregen eten en drinken van de mensen van Extinction.”

Of ze morgen weer teruggaat, zoals sommige anderen wel van plan zijn, weet ze nog niet. “Eerst maar even bijkomen. Maar ik ben blij dat ik mijn stem heb laten horen. Nu maar hopen dat er geluisterd wordt.”

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen vanaf zaterdag elke dag de A12 blokkeren. Volg hier de laatste ontwikkelingen.