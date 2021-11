Na de persconferentie is het bij de prikbus een drukte van belang

De dag nadat het demissionair kabinet nieuwe coronamaatregelen aankondigde, was het uitzonderlijk druk bij veel vaccinatielocaties van de GGD. Verschillende regio’s meldden woensdag een toeloop bij prikbussen en pop-uplocaties waar mensen zonder afspraak een prik kunnen halen. Ook bij de landelijke telefoonlijn waar mensen een afspraak kunnen inplannen was het druk, zegt koepelorganisatie GGD-GHOR.

GGD Hart van Brabant vroeg mensen halverwege de middag zelfs niet meer naar de vaccinatielocatie in Den Bosch te komen, omdat het er te druk was. In andere regio’s kwam het niet zo ver, maar door het hele land was de drukte te merken. “We hebben gedurende de dag opgeschaald”, zegt Sjoukje Werkman van de GGD Fryslân. “We hebben bijvoorbeeld meer registratiemedewerkers ingezet, die het extra werk doen dat erbij komt kijken als mensen zonder afspraak langskomen.”

Werkman is ervan overtuigd dat meespeelt dat mensen binnenkort op meer plekken hun coronatoegangsbewijs moeten tonen. “Het is een aanname natuurlijk, maar het kan bijna niet anders dan dat de persconferentie een rol speelt. Bij alle locaties is het drukker.”

Andere GGD’s zijn minder stellig. “We vragen natuurlijk niet: komt u naar aanleiding van de persconferentie?” zegt Lily Benjamin van de GGD Groningen. “Ook het weer kan een rol spelen.”

17.000 prikafspraken

Maandagavond lekte al uit dat het kabinet van plan was het coronatoegangsbewijs ook bij onder meer sportscholen verplicht te stellen. Dinsdag bleek direct dat er meer animo was voor de vaccinaties. De GGD-GHOR meldt dat op dinsdag 17.000 afspraken zijn gemaakt voor een eerste coronaprik. Normaal gesproken zijn dat er zo’n 10.000. Hoeveel nieuwe afspraken er op woensdag zijn gemaakt, kan de landelijke organisatie nog niet zeggen. Dat cijfer wordt pas donderdagochtend bekend.



Ondertussen blijven de coronacijfers oplopen. Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn er 9195 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 18 juli. Afgelopen week zijn er 55.826 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op 7975 nieuwe gevallen per dag: het hoogste niveau sinds 23 juli. Afgelopen dag werden er 33 meldingen van sterfgevallen doorgegeven.

