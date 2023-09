Na de oorlog bleven honderden maatregelen van de Duitse bezetter van kracht

Bijna een halve eeuw sleepte hij de paperassen met zich mee. In zijn studententijd was Gert Jan van Setten toevallig in bezit geraakt van de complete editie van het ‘Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied’, periodieken waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog verordeningen werden afgekondigd door de Duitse bezetter. Afstand doen van de bladen kon de historicus nooit. “Elke keer dat ik ze ter hand nam, vroeg ik mij weer af wat er nu eigenlijk was gebeurd met die verordeningen.”

Na zijn pensioen ging hij op zoek naar antwoorden, Van Setten (75) promoveerde deze week op het onderwerp aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Over de bestuurlijke maatregelen die tijdens de Duitse bezetting werden genomen en na de oorlog van kracht bleven is gelijktijdig een boek van zijn hand verschenen, genaamd Oorlogswinst.

Dat Nederlandse ambtenaren nauw samenwerkten met de Duitsers, is bekend. Heeft u nieuwe informatie boven water gekregen?

“De bezetter en de Nederlandse ambtenaren hadden inderdaad een symbiotische relatie, ze hadden elkaar nodig. Wat mij vooral heeft verbaasd is dat een belangrijk deel van de besluiten die in die tijd genomen zijn, na de oorlog van kracht bleven. Een verrassend groot aantal van de bezettingsmaatregelen hebben in de loop der decennia zelfs een plaats gekregen in het Nederlandse recht. Dat is dan ook het onderwerp van mijn proefschrift geworden.

“Neem onze belastingwetgeving, toch geen kleinigheid. Die is in 1941 en 1942 tot stand gekomen, en na de oorlog ‘witgewassen’. En dat is maar goed ook, want voor de oorlog had Nederland een gebrekkig belastingstelsel. Onder Duitse druk werd het systeem rechtvaardiger, zo ontbrak daarvoor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ook het ziekenfondsbesluit stamt uit de oorlog. Voor veel meer werknemers werd toen een veel royalere ziektekostendekking ingevoerd.”

Waarom zijn niet alle bezettingsregels na de oorlog meteen de prullenbak ingegaan?

“Er waren inderdaad mensen die vonden dat alles moest worden afgeschaft. Maar realistischere politici en juristen zagen in dat veel maatregelen zo kwaad nog niet waren. Bovendien vreesden zij voor rechtsonzekerheid, en de naoorlogse jaren waren al chaotisch genoeg.

“Zij stelden voor de ernstigste maatregelen te schrappen. Zo werd over alle verordeningen tegen Joden bepaald dat ze niet bestaan hadden. Maar andere, met name sociale wetgeving, besloten zij in stand te houden. ‘Later zien we wel wat we daarmee doen’, was de gedachte.

“Los daarvan kwamen de wijzigingen niet uit de lucht vallen. Al vóór de oorlog waren er plannen om het belastingstelsel aan te passen, maar die kwamen toen niet door het parlement. De ambtenaren die voorstander van de veranderingen waren, hebben ze tijdens de bezetting alsnog doorgeduwd, met Duitse hulp.”

Vaak klinkt dat het Nederlandse ambtelijke apparaat de Jodenvervolging heeft gefaciliteerd. Ben u daar iets over tegengekomen?

“Enigszins bewust heb ik mij van deze vraag ver proberen te houden. Dat lukt nooit helemaal. Bij deze studie ging het me in eerste instantie niet over goed of kwaad, maar over wetgeving.”

