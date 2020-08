Na de moord op ‘Chuchu’ (19) is de maat vol in Scheveningen

“Scheveningen is gek geworden”, zegt Tanja Cardoso, die een souvenirshop uitbaat aan de strandboulevard. “Elke avond is het actie.” Er wordt geregeld gestolen, op straat worden dingen kapotgemaakt. Ze sluit de zaak om 10 uur ’s avonds. Vervolgens gaat ze direct naar huis, het is dan onveilig op straat.

Tijdens de vreemde coronazomer van 2020, zo lijkt het, ontlaadt en ontvlamt Nederland op de stranden. Door de hitte en de half geopende horeca en attracties, zoeken mensen massaal zee en zwemmeertjes op. Met tragische nieuwsberichten over drenkelingen en geweldsslachtoffers tot gevolg. Scheveningen beleefde maandag een dieptepunt, toen een 19-jarige Rotterdammer die in drillrapkringen bekend stond als ‘Chuchu’, werd doodgestoken.

Hangjongeren

Cardoso’s jonge collega wijt de incidenten aan hangjongeren die vanuit het hele land naar Scheveningen komen. Sinds de steekpartij is het volgens hem aanmerkelijk minder druk. Wel massaal aanwezig is de politie. Om de paar honderd meter lopen agenten of rijden politieauto’s.

Inmiddels is op de pier elk spoor van de steekpartij verdwenen. Gezinnen sloffen langs eettentjes op de bloedhete benedenverdieping. Er werkt inmiddels meer beveiliging, zegt manager Marije Pietersma. Volgens haar was het incident niet te voorkomen geweest. Direct nadat de jongeren binnenkwamen, begon het steken. Ze baalt van het tragische incident. “De pier liep heel goed na de heropening, vijf jaar geleden. Dan krijg je eerst het coronaverhaal, mag je weer open, en dan krijg je dit.” Overigens trok de attractie volgens haar tot dusver een stuk meer bezoekers dan vorige zomers.

Meer ondernemers zien dat het drukker is, niet alleen tot hun vreugde. De steekpartij is lang niet het enige incident. Jongeren komen naar de badplaats om te drinken en lachgasballonnen te gebruiken. Er wordt wildgekampeerd, gepoept en geplast op het strand. De toegangswegen staan vaak bomvol, met opvallend veel auto’s met Duitse en Franse kentekens. In juli werd een verkeersregelaar mishandeld en bekogeld met stenen. De rij voor de coffeeshop is soms wel honderd meter lang.

Val

Tijdens zijn eerste openbare ordecrisis laat de pas aangetreden burgemeester Jan van Zanen zien dat het hem ernst is. Hij keerde dinsdag terug van vakantie en trapt niet in dezelfde val als sommige (ex-)collega’s bij zomerse incidenten. Dat Jozias van Aartsen in 2014 in Frankrijk bleef toen er onrust was over Isis-demonstraties, bleef hem aankleven. Het duurde jaren voordat burgemeester Ahmed Aboutaleb de smet van de strandrellen in Hoek van Holland had weggepoetst. En de uit de hand gelopen nieuwjaarsvuren, weliswaar ’s winters maar óók in Scheveningen, luidden het einde in van Pauline Krikke. De Haagse gemeenteraad keert volgende week terug van reces voor een debat over Scheveningen.

De Haagse politie onderhoudt nauw contact met de korpsen in Amsterdam en Rotterdam, beducht op wraakacties voor de moord van maandag. Drillrap, een muziekstroming met gewelddadige raps over snelle beats, kwam overwaaien uit Chicago en Londen. In videoclips poseren rappers met messen en pistolen. De steekpartij op de Scheveningse pier zou de escalatie zijn van een conflict tussen een Rotterdamse en een Amsterdamse groep. De Rotterdammers zouden ‘Chuchu’ willen wreken.

“Zie je, het waren drillrappers!”, roept Hicham (27) naar zijn vriend. De Antwerpenaar lag maandag op het strand toen hij een politiehelikopter zag overkomen. Via Snapchat kreeg hij al snel foto’s en filmpjes van de steekpartij.

Mondmasker

Hicham en zijn twee vrienden rijden deze dagen vaak op en neer naar Scheveningen. “In Antwerpen moet je een mondmasker op, hier hoeft dat niet.” Ze staan op de stoep naast hun geparkeerde auto in een woonwijk. Uit de auto klinkt discomuziek, op het dak ligt een sigarendoosje. Hichams vriend draagt een gouden ketting en Gucci-bril en hij drinkt uit een flesje champagne. Terwijl ze met de journalisten praten, wurmt een ouder echtpaar met hond zich een tuinhek uit, langs de jongens.

Het verbaast Hicham, die niet herkenbaar met achternaam in de krant wil, niets dat het slachtoffer uit de drillscène kwam. “In Antwerpen zijn veel liquidaties, maar ze steken minder. Onze muziekscène is ook anders. Bij jullie zijn rappers Ronnie Flex en Boef heel populair, dat hebben wij niet zo.” Wel verbaast hij zich soms over de korte lontjes van de Nederlanders. “Het lijkt wel alsof ze niets te verliezen hebben.”

De volledige naam van Hicham is bij de redactie bekend.

