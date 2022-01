Na de Groningse subsidiechaos voelt bijna iedereen zich gefrustreerd en vernederd

De pot subsidies van 10.000 euro, waar maandag 53.000 Groningers aanspraak op konden maken om huizen in het aardbevingsgebied op te knappen en te verduurzamen, was dinsdagochtend al leeg. De subsidie om huizen te verduurzamen, uitgereikt door het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), is hard nodig. Volgens CBS-cijfers uit 2019 verbruiken Groningse huishoudens het meeste gas. De huizen zijn er veelal groot en slecht geïsoleerd. Voor de subsidies was 220 miljoen euro te vergeven, waardoor al van te voren duidelijk was dat ruim twintig duizend huishoudens achter het net zouden vissen.

Selie Taselaar uit Uithuizen (29) viste achter het net.

“Na ruim vijftien uur achter de computer kreeg ik rond middernacht het vernietigende bericht dat het subsidieplafond bereikt was. Ik voelde me machteloos . Slapen lukte niet direct. Uit frustratie schreef ik een brief aan het SNN om te laten weten dat er echte mensen achter de cijfers in de wachtrij zaten.

“In de brief beschreef ik hoe ik, terwijl ik bijna aan de beurt was, door een systeemfout plots aan het einde van de wachtrij werd geplaatst. Ik hoop – al is het SNN slechts een uitvoerde instantie – dat ze iets doen voor de duizenden Groningers die dit probleem hadden.

“Ik heb de brief de volgende ochtend persoonlijk bij SNN afgeleverd. De mensen daar waren begripvol, maar hadden instructies gekregen niks aan te nemen. Ik mocht het wel in de brievenbus doen.

“Het dak boven mijn keuken en bijkeuken lekt. Dat is provisorisch verholpen met een buisje, dat hopelijk wel even blijft zitten, want het lekte op de stopcontacten voor mijn wasmachine en droger. Daarnaast is dat dak niet geïsoleerd. Ik probeer zo min mogelijk gas te verbruiken. De prijzen zijn hoog en ik wil er niet aan bijdragen dat er nog meer gas gepompt moet worden in Groningen.

“Pas drie maanden geleden kreeg ik te horen dat mijn huis niet versterkt zou worden. Voor die tijd wilde ik niets doen aan het huis, omdat er een kans bestond dat ik eruit moest zodat het verstevigd zou kunnen worden. Ik weet nog niet hoe ik het dak nu moet betalen. Het gaat lang duren voordat ik zelf 10.000 euro bij elkaar heb.”

Jacobien Mansholt (37) wist voor de boerderij van haar akkerbouwbedrijf en haar huis in Onderdendam een aanvraag in te dienen.

“In tijden heb ik me niet zo gestrest gevoeld. Mijn vriend stond vanaf negen uur in de digitale rij voor ons eigen huis, terwijl ik samen met mijn familie een paar computers aan had voor ons akkerbouwbedrijf. Ik was aan het werk, dus rond het middaguur sloot ik pas zelf aan in de digitale wachtrij.

“Om vijf uur ben ik met mijn laptop open op de bijrijdersstoel naast me naar huis geracet. Ik had een wifi-hotspot aan op mijn telefoon, ik was als de dood dat ik uit de rij zou worden gezet.

“Om zeven uur konden mijn vriend en ik de documenten over ons eigen huis uploaden. De vragenlijst ging ik met een noodvaart af, maar toch secuur, omdat ik doodsbang was een fout hokje aan te klikken. Ik was opgejaagd, ik dacht dat er een tijdslimiet van een kwartier was, maar die bleek er niet te zijn.

“Het liefste zou ik van het gas af willen. Het voelt hypocriet dat we zelf zoveel gebruiken terwijl het hier voor problemen zorgt. Maar we wonen in een oude boerderij, daar moet je flink stoken voordat het warm is. En een oud huis isoleren, dat is hartstikke duur.

“Dus wij stonden meteen in de startblokken om de subsidie aan te vragen. Maar we wisten dat er niet genoeg was voor iedereen. Mijn zus is het niet gelukt. En dan al die mensen buiten in de rij voor het gemeentehuis, hun handje ophouden. Dat is voor heel Groningen vernederend.”

