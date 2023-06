Na de dood van haar dochter Lisa (14) strijdt Nicole Ruis tegen een complotdenker

Na de dood van haar dochter Lisa krijgt Nicole Ruis een bericht van een complotdenker. Het is het begin van een uitputtende strijd tegen de verspreiding van complottheorieën over Lisa.

Een paar minuten na twaalven stuurt Burgernet Drenthe een sms van de politie de wereld in. “Vermissing vanuit Linde, meisje, 14 jaar, blank, 1,60, kort beige shirt, grote jas met capuchon, grijze trainingsbroek, zwart halfhoge schoenen.” In het gezinshuis waar Lisa woont, is dan al bijna 24 uur niets meer van haar vernomen. Nadat ze op haar goud-rossige fiets vertrok, is het meisje spoorloos.

Naar een klasgenootje stuurt ze nog een appje. “Ik weet het ook niet meer, ik hou van jou”.

Een paar uur na het politiebericht vindt de politie haar lichaam. Ze heeft haar oortjes nog in. Op de playlist van Lisa staan nummers van Tabitha (Verloren) en rapper Diggy Dex (Treur Niet). De technische recherche concludeert al snel dat het gaat om zelfdoding. “Direct nadat ik hoorde van haar vermissing wist ik dat ze niet meer terugkwam”, blikt Nicole Ruis (40) terug. “Dat voel je aan als moeder.”

In haar bungalow in Emmen vouwt ze haar handen om een kop thee. Ze vertelt voor het eerst uitgebreid over de dood van haar dochter, deze week precies een jaar geleden. Aan rouwen komt ze tot op de dag van vandaag niet toe. Dat heeft alles te maken met Agnes. Een vrouw van wie ze tot een jaar geleden nooit had gehoord, maar die Ruis tot wanhoop heeft gedreven.

Agnes is iemand die de dood van haar dochter misbruikte om complottheorieën te verspreiden via sociale media. Iemand die haar dwong om naar de rechter te stappen, en ondanks uitspraken en dwangsommen lange tijd van geen ophouden wist. “Deze vrouw deed mij en iedereen die van Lisa hield zoveel verdriet.”

Een stoere meid

Met haar prachtige sproetjes en lange wimpers springt Lisa gelijk in het oog. Ze is stoer, doet aan kickboksen, turnen en voetbal en krijgt al snel de bijnaam Pippi Langkous. “Een dappere dodo”, zegt haar moeder. Maar zorgeloos opgroeien is er niet bij. Haar ouders scheiden. Na een traumatische overval in hun huis, waarbij een man binnensluipt en haar kamer binnen komt, moet Lisa naar een pleeggezin in Dwingeloo. Ruis kan niet meer goed voor haar zorgen.

Lisa is dan een jaar of acht. Kort na de overval krijgt Ruis ook nog problemen met de Belastingdienst. Ze moet grote bedragen aan toeslagen van de kinderopvang terugbetalen. “Ik raakte mijn huis kwijt en kreeg te maken met hoge schulden van vele tienduizenden euro’s.”

Als de tijd verstrijkt, en Lisa van pleeggezin naar pleeggezin gaat, krijgt het meisje steeds meer vragen. Waarom zorgt mijn moeder niet meer voor mij? Waarom kan ik niet naar huis? “Ze had het idee dat ik haar in de steek liet. Ze leefde met veel onbeantwoorde vragen. Was woedend op mij en wilde mij een tijdje niet zien. Dat heeft veel pijn gedaan.”

Uiteindelijk belandt Lisa samen met haar pleegkat Kitty in een gezinshuis in het Drentse Linde. Ze bloeit op en het contact met haar moeder herstelt langzaam aan. Ruis komt regelmatig op bezoek. Ze neemt cadeautjes mee, en broodjes met kaas en ketchup. Telkens afscheid nemen valt moeder zwaar. “Het ging door mijn ziel heen.”

Nicole Ruis hoopt dat haar verhaal anderen helpt en dat er een meldpunt komt. Beeld Reyer Boxem

Twee weken voor Lisa's dood gaat ze weer langs. “Ze was trots en blij, zag uit naar allemaal leuke dingen die ze ging doen in de zomervakantie.” Ruis wilde niets liever dan dat ze weer bij haar kwam wonen. “Ik werkte heel hard om ervoor te zorgen dat Lisa weer naar huis kon.”

Zover komt het niet. “Ze heeft alleen haar muziek achtergelaten.”

Een vreemd bericht

Kort na de vondst van het lichaam van Lisa krijgt Ruis via sociale media een bericht van ene Agnes. De voor haar onbekende vrouw vertelt over haar dochter die net als Lisa in het gezinshuis in Linde verblijft, wat blijkt te kloppen. De vrouw stelt voor af te spreken bij de Zwolse vestiging van McDonald’s. Ze heeft het over afluisterapparatuur, staatsontvoeringen, kinderdieven en de duivel. Ruis kan er niets mee.

Nog diezelfde week hoort Ruis via via dat deze Agnes foto’s van Lisa op sociale media verspreidt. Er staan oproepen bij om de crematie te stoppen, omdat de dood van Lisa ‘niet klopt’. Geen zelfdoding, suggereerde deze Agnes, Lisa zou vermoord zijn. Ze wijst met beschuldigende vinger naar het gezinshuis dat zich volgens haar schuldig maakt aan medewerking met ‘staatsontvoeringen’. Agnes heeft een groot bereik, ze is eerder onder andere geïnterviewd door NRC en Linda.nl, als slachtoffer van de toeslagenaffaire. Andere complotdenkers delen de berichten massaal.

In het online condoleanceregister schrijft Agnes:

“Deze crematie moet gestopt worden! Het klopt niet! Iemand? Is er ergens een advocaat die dit kan stoppen?

Tijdens de herdenkingsdienst moeten beveiligers komen opdraven. De angst bestaat dat complotdenkers de dienst gaan verstoren, wat uiteindelijk niet gebeurt. “Het was verschrikkelijk”, zegt Ruis. “Het deed mij zo veel pijn.” Via sociale media stuurt Ruis berichten waarin ze Agnes vraagt om te stoppen met het verspreiden van de complotten. “Maar ze weigerde en was er heilig van overtuigd dat het zo was. Ze deelde zelfs een foto van de witte kist van Lisa.”

Een kort geding

Op 15 juni stapt Ruis naar de politie en doet aangifte van smaad en/of laster. De politie gaat met Agnes in gesprek, maar het haalt niets uit. Ten einde raad neemt Lisa's moeder contact op met het advocatenkantoor van Royce de Vries, de zoon van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Joe Jay de Haas, één van de advocaten van het kantoor, start namens Ruis een kort geding tegen Agnes P., om haar te dwingen te stoppen met het verspreiden van berichten. Hij vraagt de rechter ook om een contactverbod. Met een deel van het geld dat ze kreeg als compensatie in de toeslagenaffaire betaalt Ruis de advocaat.

Tijdens de rechtszaak blijft de stoel van de tegenpartij leeg. Ruis huilt tijdens de zitting. Ze heeft niet gevraagd om de media-aandacht in de zaal, ze wil alleen dat het stopt. Agnes stuurt geen advocaat. De rechter geeft Ruis gelijk en legt een dwangsom op van 500 euro per dag als Agnes zich niet aan het vonnis houdt.

Maar Agnes gaat door. In februari volgt een nieuw kort geding. De rechter doet bij uitzondering nog diezelfde dag uitspraak. Opnieuw wordt Agnes − bij verstek − veroordeeld tot het verwijderen van alle uitingen met verwijzing naar Lisa én ze krijgt een verbod om nieuwe berichten over het meisje online te zetten. Dit keer gaat de rechter verder. Niet enkel een dwangsom, ook lijfsdwang wordt opgelegd. Stopt Agnes niet, dan moet ze naar de gevangenis voor de duur van tien dagen.

Nicole Ruis verloor haar dochter Lisa, die 14 was, en werd gestalkt door complotdenkers Beeld reyer boxem

Voor de politie lijkt Agnes P. onvindbaar

De door de rechter aangestelde financiële belangenbehartiger van Ruis, die als bewindvoerder vanwege bedreigingen anoniem moet blijven, spreekt van een “zeer uitzonderlijke maatregel”. “Dit gebeurt zelden”, zegt hij, waarbij hij bevestigt wat Ruis zegt: ook na het vonnis blijft Agnes enige tijd doorgaan. “Met lijfsdwang kan justitie haar gijzelen, elke maand opnieuw, net zo lang tot ze de dwangsommen heeft betaald en zich aan het vonnis houdt.”

Het probleem is dat Agnes “onvindbaar” lijkt voor de politie: “Ons idee is dat weinig moeite wordt gedaan om haar te vinden”, zegt Ruis’ belangenbehartiger.

Ruis’ advocaat heeft ook Twitter en Facebook aangeschreven met het verzoek de accounts van Agnes te verwijderen. Dat had even effect, maar inmiddels is Agnes weer actief op Twitter. Regelmatig blijft Ruis kijken naar wat de vrouw de wereld instuurt. “Ik kan mij er niet voor afsluiten”, zegt ze. “Ik vecht als een leeuw als het om mijn dochter gaat.”

Rol van sociale media

Ruis’ toenmalige advocaat, Joe Jay De Haas, ziet dat het proces niet voor niets is geweest. “Met de twee kort gedingen wilden wij dit publiek onder meer duidelijk maken dat zij beweringen van figuren als Agnes P. niet klakkeloos over moesten nemen”, schrijft hij. “Aangezien P. nauwelijks nog aandacht voor haar Twitter-berichten krijgt, denk ik dat ook haar eerder zo enthousiaste publiek een beetje tot inkeer is gekomen.”

Hij wijst voor het belang op ingrijpen naar andere zaken waarin gevaarlijk nepnieuws vrijelijk wordt verspreid via sociale media. “Denk bijvoorbeeld Alex Jones, die mensen opzette tegen de nabestaanden van de slachtoffertjes van de massamoord op een basisschool in Sandy Hook in 2012.”

Volgens De Haas zit een pijnpunt bij sociale media. Twitter blokkeerde het account van Agnes, maar herstelde dat later. Facebook greep helemaal niet in. “Sociale media hangen als het ware een enorm prikbord in de wereld op, maar nemen vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid voor wat er aan lasterlijke onzin op dat prikbord wordt geplakt.”

Ook wetgeving schiet te kort, stelt hij. “Ik vind dat er een systeem moet komen waarin de Twitters en Facebooks klachten over onrechtmatige inhoud snel, effectief en met menselijke tussenkomst moeten afhandelen. Herhaaldelijke overtreders moeten lang of zelfs permanent worden verbannen.” Daarnaast mist hij initiatief en daadkracht van de politie na de vonnissen.

Terug naar de plek waar Lisa werd gevonden

Ruis wil met haar verhaal laten zien wat de gevolgen zijn van acties van complotdenkers die met je dierbaren aan de haal gaan. Haar verhaal moet anderen helpen, vindt ze. “Meer mensen worden slachtoffer van complotdenkers, maar je kunt nergens terecht. Een meldpunt zou goed zijn.”

De laatste maanden lijkt de berichtenstroom tot stilstand te zijn gekomen, en een deel van de oude berichten is verwijderd. Ook de complotten rond het gezinshuis waar Lisa woonde nemen af. In een reactie via mail laat de eigenaresse van het gezinshuis weten dat ze het verschrikkelijk vindt wat Nicole is overkomen. “Ik heb veel bewondering voor haar kracht en de manier waarop zij zich staande houdt.”

Uiteindelijk hoopt Ruis aan rouwen toe te komen. “Lisa wilde graag kinderpsycholoog worden. Ze was bezig met een manuscript om in Jip en Janneke taal uit te leggen wat ptss is. Ik wil dat graag afmaken.” Ze wil binnenkort voor het eerst terug naar de plek waar Lisa is gevonden. Om het af te sluiten.

Op verschillende manieren is gepoogd om Agnes P. te bereiken voor een reactie, maar deze bleef uit.

De volledige naam van de financiële belangenbehartiger van Nicole Ruis is bekend bij de hoofdredactie.

