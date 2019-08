Na de dood in de speeltuin rest er in Assen ongeloof en verwarring

Daags nadat in Assen een dertiger overleed na een worsteling met buurtgenoten die hem verdachten van een zedendelict, is de schok in de wijk Peelo groot. “Dit is gedaan niet door mensen van veraf, maar juist van dichtbij.”

“Ik had eerder bedacht vandaag te spreken over het thema onenigheid”, zegt voorgangster Jannet de Jong zondag aan het eind van de middag in het Noorderlicht, de kerk in de Assense wijk Peelo. “Maar sinds gistermiddag denk ik, dat dit misschien wel te lief klinkt.”

Een paar honderd meter verderop, bij de speelplek voor jonge kinderen, middenin de wijk, is gisteren de onenigheid wel heel hoog opgelopen. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar de uitkomst is dat een 32-jarige man op de grond is overleden.

Vijf mannen uit de buurt, tussen de 27 en 54 jaar, zijn aangehouden door agenten die oorspronkelijk afkwamen op een melding dat op de speelplaats een vierjarig meisje onzedelijk zou zijn betast. Het vijftal hield de 32-jarige, afkomstig uit een ander deel van Assen, in bedwang tot de agenten kwamen. Zo’n ‘staandhouding’ is toegestaan in Nederland, maar mag niet gepaard gaan met buitensporig geweld. Of daarvan sprake was, en of de man inderdaad zijn handen niet thuishield, wordt uitgezocht door de politie, die voorlopig de kaken op elkaar houdt.

De speelplek ligt er deze zondag verlaten bij in de felle zon. Peelo is een gemengde woonwijk in het Noorden van Assen: huurwoningen en portieken tussen koopwoningen. Ruim opgezet, veel speelplaatsen, een wijkcentrum en supermarkt. De politie had aangekondigd er de dag na het drama zichtbaarder aanwezig te zijn, maar halverwege de middag is er geen agent te zien.

Beeld ANP

‘Er zijn meteen allemaal verhalen’

De bewuste speelplek ligt in een deel waar relatief veel starters wonen. Jonge gezinnen waarvan er sommige ook naar het Noorderlicht komen, het gebedshuis in de voormalige bibliotheek dat behoort tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Ruim vijfhonderd leden kent deze gemeente. En de verbazing en soms ook ontreddering waren groot vanochtend, vertelt kerkenraadsvoorzitter Janny Zwerver.

“Dit is een heel gewone buurt. Het is onvoorstelbaar wat er is gebeurd. Ook omdat we nog heel weinig weten.” Onderling, soms ook met hun kinderen, hebben de gemeenteleden na afloop van de ochtenddienst hun gevoelens besproken. “Het heeft een enorme invloed”, zegt Zwerver. “Ook omdat er meteen allerlei verhalen zijn over wat er gebeurd zou zijn.”

Zoals het feit dat drie jaar geleden de politie waarschuwde voor een mogelijke zedendelinquent . Of dat de inmiddels overleden dertiger is, is niet bekend, de politie onderzoekt ook dat aspect. Inwoners van Assen zijn volgens Zwerver doorgaans nuchter. “Die willen pas oordelen als ze precies weten wat er is gebeurd.”

Ook burgemeester Marco Out van Assen riep dit weekeinde op niet te speculeren over de toedracht van zaterdagmiddag. Hij stuurde hulpverleners direct de wijk in om te kijken wie er steun nodig heeft. Het kabinet sprak bij monde van justitieminister Ferdinand Grapperhaus van een ‘schokkende, tragische gebeurtenis’.

Zedenbeschuldigingen kunnen het lont in het kruitvat vormen. Vijf jaar geleden mishandelde een groep ouders in het Zeeuwse Kruiningen een Iraakse inwoner van het dorp omdat hij een van hun dochters zou hebben misbruikt. De burgemeester vroeg de Irakees het dorp te verlaten. De ouders werden vervolgd voor de mishandeling.

Of dat met vijftal in Assen ook zal gebeuren, wordt later duidelijk. Zowel zaterdag als zondag zijn ze verhoord en maandag volgt sectie op het onderzoek van de overleden dertiger, om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. Het incident laat de kerkgemeenschap in Peelo zondagavond ook niet los. Zoals voorgangster De Jong tijdens de middagdienst het gevoel verwoordt: “Er is verwarring om wat er is gebeurd in de wijk. Wat er is gebeurd, is gedaan niet door mensen van veraf - maar juist van dichtbij.”

