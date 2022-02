Na Corrie en Dudley raast Eunice vandaag over het land: windkracht 11, hoogwater en geen treinen

“Een stevige storm”, zegt Peter Siegmund van de weer- en klimaatdienst bij het KNMI over de storm Eunice. Hij lijkt zwaarder te worden dan Corrie en Dudley die eerder over Nederland trokken. “Het stormseizoen loopt nog tot begin maart en het venijn zit hem duidelijk in de staart”, zegt Siegmund.

Het KNMI verwacht op sommige plaatsen windkracht 11 en windstoten tot 120 kilometer per uur. Voor een groot deel van het land is code oranje afgekondigd. Vanwege de extreme wind rijden er na 2 uur ’s middags geen treinen meer, laat de NS weten.

Volgens Siegmund is code oranje geen reden om ongerust te worden. “Code oranje betekent dat er sprake is van gevaarlijk weer, maar dat is geen reden voor paniek. Dit soort stormen hebben we in Nederland nou eenmaal eens in de zoveel tijd.”

Stormkeringen dicht

Storm Eunice valt samen met een springtij aan de kust. Toch maakt ook Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging, zich geen zorgen. “We moeten dit zeker aankunnen, en we hebben geluk met de windrichting.” Van Waveren legt uit dat de wind niet richting het land waait, waardoor het water niet tegen de kust op wordt geblazen.

Wel er is er door storm Dudley al sprake van een hogere waterstand. “Wij zien dat het water ongeveer twee meter hoger staat dan normaal, dus hebben we verschillende waterschappen geadviseerd de stormvloedkeringen te sluiten”, zegt Van Waveren.

Hij verwacht dat zeker drie stormvloedkeringen, waaronder de Haringvlietdam, dichtgaan voor storm Eunice. Het sluiten van stormvloedkeringen om het achterland te beschermen tegen overstromingen gebeurt volgens Van Waveren een aantal keer per jaar.

In de stormbaan

De storm heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer. Schiphol overlegt met vliegmaatschappijen over het preventief annuleren van vluchten, om zo lange vertragingen te voorkomen. KLM kondigde donderdagavond alvast aan dat 167 vluchten preventief worden geannuleerd.

“Vertragingen ontstaan omdat tijdens een storm de start-en landingsbanen minder gebruikt kunnen worden”, laat een woordvoerder van Schiphol weten. “Het kost piloten meer tijd en moeite om te landen, en zo kunnen er minder vliegtuigen achter elkaar de banen gebruiken. Er ontstaat oponthoud en dan kun je beter vluchten op voorhand annuleren.”

De luchthaven denkt dat er door storm Eunice vertragingen tot ongeveer 45 minuten te verwachten zijn. De De zuidwestenwind is in principe gunstig voor het opstijgen en landen op de banen van Schiphol. Dit gebeurt normaal gesproken tegen de wind in en kan met de storm gewoon doorgaan zonder al te veel aanpassingen.

Siegmund van het KNMI legt graag uit waar de stormen weerkundig gezien vandaan komen. “De huidige stormen zijn het gevolg van grote temperatuurverschillen tussen de tropen en de poolgebieden. Stormen zijn voor de natuur een manier om temperaturen te nivelleren. Als de warme lucht uit de tropen met koude lucht van de poolgebieden vermengt, ontstaat er beweging in de atmosfeer. De koude lucht kruipt onder de warme, zoals water onder olie. De boel gaat als het ware schommelen, dat is de storm.”

In Nederland komen relatief meer stormen voor dan elders. “Koude lucht vermengt zich in specifieke regio’s vaker met warme lucht, dit zijn de stormbanen.” Nederland ligt in zo’n stormbaan. De heftige stormen van afgelopen tijd hebben volgens Siegmund weinig te maken met klimaatverandering. “Daar lijkt het niet op, het is meer een toevalsproces.”

