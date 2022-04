Na corona veel familieweekenden in Nederland, maar hoe hou je het leuk?

Beatrijs Ritsema geeft tips: zo blijft een familieweekend leuk

Leuk, zo’n weekend met de hele familie samen. Maar het kan soms best een opgave zijn. Voor je het weet spelen aloude patronen of nieuwe ergernissen de kop op. Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema raadt families aan om vooraf afspraken met elkaar te maken zodat er geen misverstanden, irritaties of erger ontstaan tijdens het weekend.

Catering

Laat je het weekend extern cateren door personeel, of verzorgen familieleden het eten zelf? Zelf verzorgen is een stuk goedkoper maar brengt veel meer werk met zich mee. Wie regelt de boodschappen, wie kookt en wie ruimt op? Maak afspraken hierover afspraken. Het avondeten nuttig je idealiter met z’n allen. Ga dit niet opsplitsen per gezin, want dan is de zin van het familieweekend weg. De overige maaltijden hoef je niet per se met z’n allen aan tafel te eten. Doe niet moeilijk over eten dat niet naar je smaak is, al kun je het natuurlijk wel laten weten als je bijvoorbeeld vegetariër bent.

Activiteiten

Het is belangrijk gezamenlijke activiteiten te ondernemen. De activiteiten moeten voor iedereen openstaan, maar zijn niet verplicht. Als mensen niet mee willen wandelen, volleyballen of spelletjes doen: geen probleem. Vrijwillige deelname is een groot goed.

Laat elkaar

Hoewel misschien verleidelijk, is het verstandig je niet te bemoeien met de opvoeding in elkaars gezinnen. Als ouders vinden dat hun peuter een middagdutje moet doen, laat ze hun gang gaan. Geef ook geen kritiek op klierende kinderen (leg je eigen kinderen gewoon in bed, als ze te moe zijn), familieleden die te veel alcohol drinken of andere tegenslagen. Los het zoveel mogelijk zelf op zonder druk op anderen uit te oefenen.

Mijd mensen die ergernis oproepen

Zijn er familieleden met wie je vaak van mening verschilt, bijvoorbeeld over vaccineren of politieke voorkeuren? Een lijst met verboden gespreksonderwerpen opstellen, is geen goed idee. Dat trekt te veel aandacht en dan gaan mensen er juist wel over praten. Probeer de mensen aan wie je je stoort enigszins te mijden. Ga niet naast mensen zitten van wie je weet dat ze ergernis bij je oproepen. Je kunt je beter bezighouden met de familieleden die je aardig vindt, met wie je plezier kunt hebben tijdens het weekend.