Na corona legt sneeuw het land stil: code oranje en veel scholen blijven dicht

De sneeuw brengt Nederland, voor zover de coronacrisis dat al niet had gedaan, tot stilstand. Zondag reden er geen treinen en voor automobilisten geldt nog steeds de dringende oproep om niet de weg op te gaan. Voor veel mensen restte afgelopen weekeinde alleen nog de sneeuwpret in eigen omgeving.

Het KNMI kondigt voor maandag code oranje aan wegens gladheid. Het zal lang niet zoveel sneeuwen als zondag, maar het blijft zeer koud. Door de wind kan het aanvoelen als min 15, stelt het weerinstituut.

Ook maandag ondervindt het treinverkeer nog last van het weer. De NS meldt dat de treinen slechts ‘mondjesmaat’ rijden. In de auto stappen wordt eveneens afgeraden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de rijomstandigheden op de weg onverminderd gevaarlijk, met name in het midden en noorden van het land.

Het verkeer had zondag veel last van de sneeuw en harde wind. Op de A7 bij Scharmer (tussen Hoogezand en Groningen) was de weg slecht begaanbaar. Beeld Venema Media

Ontregeling

Dat betekent dat de uitzonderlijke weeromstandigheden ook maandag het normale leven nog ontregelen. DPG Media, de uitgever van onder meer Trouw, brengt geen papieren krant uit. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat door weersomstandigheden geen enkele ochtendkrant kon worden bezorgd.

De GGD verwacht dat alle testlocaties wel weer gewoon open kunnen, nadat testen en vaccinaties zondag niet doorgingen. Wie het niet zit zitten om naar een locatie te gaan vanwege de gladheid, kan de afspraak verzetten. Voor maandag staan 30.000 testafspraken en 24.000 vaccinatieafspraken gepland, aldus de GGD.

Voor sommige scholen is het aanhoudende winterweer reden om maandag minder of geen lessen te geven. Tientallen basisscholen in onder meer Amsterdam en Den Haag houden de deuren gesloten omdat leerkrachten de scholen niet kunnen bereiken. In dat geval zal er online les worden gegeven. Maandag zou juist de dag zijn dat het primair onderwijs weer open zou gaan, nadat de scholen weken dicht waren.

Wandelaars in het witte centrum van Utrecht. Beeld ANP

IJsvrij

Ook middelbare scholen geven minder of geen lessen. Deels vanwege het risico op ongelukken, maar ook om de kinderen een dagje plezier te gunnen. Zo meldt het Sondervick College uit Veldhoven dat alle lessen, dus ook die voor de eindexamenleerlingen die normaal naar school konden komen, online zullen zijn vanwege het weer. Wie opvang nodig heeft, kan nog wel op school terecht. De lessen duren tot 12.05 uur zodat in de middag ‘iedereen lekker naar buiten kan’. Ook in Veghel krijgen de leerlingen ijsvrij. Het Zwijssen College en het Fioretti College schrijven op hun site dat jongeren een zware tijd doormaken door het coronavirus, en een dagje sneeuwpret hen wel eens goed zou kunnen doen. Dat vinden ze nu even belangrijker dan het geven van online lessen, aldus de scholen.

Voor wie wil genieten van het winterse weer, heeft de Rijksoverheid wel een duidelijke boodschap. Sleeën, wandelen of andere sneeuwpret, is alleen toegestaan met je eigen huishouden of met maximaal één persoon daarbuiten, staat op de site van het Rijk. En bij alles geldt: houdt voldoende afstand tot anderen.

Ook schaatsliefhebbers zullen met die coronaregels te maken krijgen. Toertochten of andere schaatswedstrijden zijn niet toegestaan en schaatsverenigingen moeten te grote drukte voorkomen. Zelfstandig schaatsen mag wel.

Liefhebbers lijken daarvoor ook volop kansen te krijgen. Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline, voorspelt dat komende week het perfecte schaatsscenario zich ontrolt. Vooral nu vanaf dinsdag de wind en de sneeuw grotendeels zullen verdwijnen, terwijl de temperaturen overdag en ’s nachts ver onder het vriespunt duiken.

Een langlaufer in het winterse centrum van Utrecht. Beeld ANP

Lees ook:

Perfect schaatsweer op komst

De weersontwikkeling is voorlopig goed nieuws voor de schaatsliefhebbers. Het witte landschap is gunstig voor ijs. ‘Je hebt in een paar dagen makkelijk acht tot tien centimeter.’