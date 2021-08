Na 7 jaar speuren leidde een ouderwetse vingerafdruk uiteindelijk naar de moeder van de containerbaby

In een Amsterdams straatje met lage, oude flats is het verkeer van de provinciale weg naar Haarlem te horen. Hier is het onvoorstelbare gebeurd: een moeder (25) legt eind oktober 2014 haar meisjesbaby van een tiental dagen oud in een tas in de ronde stalen trommel. Zij duwt het handvat naar beneden en verdwijnt in de nacht. Het kindje stort twee meter de diepte in, maar wordt gered door een laag afval.

En door een alerte buurvrouw, die na haar werk in de horeca ’s nachts na vieren thuiskomt en haar fiets op slot zet. Ze hoort gejammer en belt 112. Uiteindelijk bevrijdt de brandweer de baby. Het meisje is geadopteerd en maakt het goed, aldus het Openbaar Ministerie. Het klaagt nu de moeder aan voor poging tot moord. Het OM verzoekt de media niets meer te schrijven over de kleertjes die ze toen droeg of lichamelijke kenmerken, om de zesjarige te beschermen.

Welke opsporingstechnieken zijn er gebruikt?

Keer op keer benadrukte onderzoeksleider Peter van den Wijngaard van de politie dat het ‘zoeken naar een speld in een hooiberg was’. In april dit jaar was er ineens een match in de Europese databank voor vingerafdrukken: de moeder was gevonden. Na heel veel modern speurwerk van politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), mag het toeval best een handje helpen, met een techniek die stamt uit 1892. De moeder werd gezocht voor een ander vergrijp in Duitsland en kwam zo met haar vingerafdrukken in de databank. Steeds meer landen wisselen dagelijks profielen uit, en ook de techniek om afdrukken te nemen en digitaal te vergelijken verbetert. Zo wist de politie de doorslaggevende vingerafdruk van de moeder van een tas te halen.

Wat is nog meer onderzocht?

Bij de baby is DNA gevonden van de moeder. Dat bleek onbekend in de DNA-databank voor strafzaken, waar profielen inzitten van veroordeelden en verdachten. Van de in 2016 dood gevonden ‘Sloterplasbaby’ werd zo wel de vader opgespoord.

De complete afvalcontainer is meegenomen voor sporenonderzoek. Tientallen rechercheurs zijn die zondag in 2014 de deuren in de buurt langsgegaan. De politie bezoekt 700 gezinnen bij wie in die tijd een meisje geboren is. De zaak komt op televisie bij Opsporing Verzocht en het RIVM wordt om hulp gevraagd, omdat het kindje een hielprik heeft gehad. Dat weigert informatie over de moeder te delen vanwege privacy. Het is een grote teleurstelling voor het onderzoeksteam, dat de rechten van de baby voorop stelt.

Slechts vier ziekenhuizen gebruikten het model Pampers dat de baby om had. Medisch personeel heeft echter een beroepsgeheim. Jammer, verzucht Van den Wijngaard, want hier lag een grote kans.

In 2015 is de tijd rijp voor uitgebreidere en dure vervolgstappen. Wat babyhaar gaat naar het NFI, dat isotopenonderzoek verricht. Deze methode geeft een geografische aanwijzing op basis van voedselinname en wijst uit dat de moeder tijdens de zwangerschap waarschijnlijk in Nederland heeft geleefd. Later dat jaar volgt een zeldzaam DNA-verwantschapsonderzoek, zoals dat voor het eerst gebruikt werd om de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden. Het resultaat blijft nul.

Een drama dat zelden tot veroordeling leidt

De vondst van een baby komt in Nederland ongeveer drie keer per jaar voor. Dit voorjaar werd een (levend) kindje gevonden in een container in Amsterdam-Zuidoost. De ouders waren toen zeventien jaar. Een achtergelaten baby is altijd een drama, dat zelden tot een veroordeling leidt. Zo gingen de ouders van de Sloterplasbaby vrijuit, vanwege gebrek aan bewijs voor moord of verbergen van het lijkje. Vaak is de moeder in psychische problemen, of handelt zij in grote eenzaamheid. De politie zoekt haar vooral om de vrouw zelf én een volgend kindje te beschermen. In dit geval gaat het volgens het OM om een dakloze die oorspronkelijk uit Madagaskar komt.

Nederland leeft meestal enorm mee met deze verhalen. Een kersverse vader uit Deventer zamelde in 2015 20.000 euro in, dat het meisje krijgt zodra ze achttien wordt. “Moet je haar dit verhaal later wel vertellen?” vroeg een betrokken rechercheur zich hardop af. Dat dilemma is aan de adoptie-ouders om te beslissen: vertel je je dochter het startverhaal van haar leven? Is contact met de biologische moeder een optie? Zij is al op 10 mei door Duitsland uitgeleverd, wordt op 17 augustus voorgeleid en kan maximaal zes jaar celstraf krijgen.

