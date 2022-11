Na 46 jaar weet nog altijd niemand wie het ‘heulmeisje’ was. ‘Ik draag haar met me mee’

Haast elk jaar staat Melissa de Waerdt (53) in haar eentje bij het graf van een onbekend vermoord meisje in Maarn. Tussen de gekleurde herfstbladeren denkt ze na over het leven dat het meisje nooit had, over hoe ze is overleden, maar bovenal over wie ze eigenlijk was. Want dat is 46 jaar nadat De Waerdt het ‘Heulmeisje’ in 1976 op een parkeerplaats, genaamd De Heul, vlakbij haar huis in Maarsbergen vond nog altijd onbekend.

Dat de identiteit van het meisje al die tijd verborgen bleef, komt onder meer omdat na tien jaar onderzoek in 1986 werd geconcludeerd dat zij Monique Jacobs moest zijn, een jonge vrouw die in 1975 van huis wegliep in een dorp in de buurt. Pas in 2006 bleek die theorie niet te kloppen: in dat jaar stuurde Jacobs een mail naar haar zus als blijk dat ze nog leefde. Een rechercheteam spoorde Jacobs op en stelde vast dat het dode meisje inderdaad iemand anders moest zijn.

Daarop begon de zoektocht opnieuw, nu met de modernste technieken. Het graf werd geopend en wetenschappers wierpen een nieuwe blik op het meisjeslichaam. Op basis van de botten en het gebit stelde een team vast dat ze uit het Ruhrgebied in Duitsland komt en vermoedelijk 14 of 15 was toen ze overleed.

Daarop volgde de aankondiging van een DNA-verwantschapsonderzoek in Duitsland, maar opnieuw vond de politie geen aanknopingspunten. Ook toen een vrouw zich meldde met het vermoeden dat haar man de moordenaar van het mysterieuze meisje was, leverde dat niks op. De man bekende de moord, trok die bekentenis weer in en pleegde vervolgens zelfmoord.

‘De tenen staken als witte punten omhoog’

Voor Melissa de Waerdt is het allemaal moeilijk te verkroppen. Als achtjarige stuitte zij samen met haar ouders en zus op een mooie herfstavond op het lichaam van het meisje, nauwelijks verborgen onder wat bladeren. “We roken iets raars, we dachten eerst dat het misschien een dode hond was. Ik weet nog precies hoe ze daar lag”, zegt De Waerdt bijna een halve eeuw later. “Op haar rug, met kaarsrechte benen en voeten. De tenen staken als witte punten omhoog.”

De Waerdt wist toen nog niet dat de moord nooit zou worden opgelost. “Ik was zelf een kind”, zegt De Waerdt. “Het was vooral spannend en jarenlang een gespreksonderwerp in de buurt.” De familie De Waerdt bleef met het mysterie bezig. “Ik droeg het meisje altijd met mee”, zegt Melissa de Waerdt. “Ik kreeg een leven, ging naar school en maakte mijn eigen keuzes. Dat heeft zij nooit kunnen doen.”

Die ‘ene zaak’

Ook rechercheur Wim Perlot zegt de zaak maar moeilijk te kunnen vergeten. Hij werkte al als politieman toen het meisje gevonden werd en rechercheerde jarenlang om haar identiteit te ontdekken, ook toen de zaak het stempel ‘cold case’ had gekregen. “Het is die ene zaak die mij altijd is bijgebleven”, zegt Perlot, die inmiddels met pensioen is.

In al die jaren trok de politie volgens Perlot alles uit de kast. “Dat het desondanks niet lukte blijft knagen”, zegt hij. “Een twintig jaar lange pauze in het onderzoek heeft daarbij niet geholpen.”

Toch houdt de oud-rechercheur hoop dat de identiteit van het meisje ooit bekend wordt. De zaak is inmiddels verjaard, maar een DNA-verwantschapsonderzoek in Nederland blijft mogelijk. Het Openbaar Ministerie is van mening dat ‘de wet bij deze casus die ruimte biedt’. Maar een verzoek daartoe is voor het een OM een stevige juridische klus. En dan moet een rechter-commissaris het ook nog goedkeuren. Een woordvoerder laat weten dat ”de zaak door ouderdom niet de hoogste prioriteit heeft in een werkomgeving waar we ons continu geconfronteerd zien met meer criminaliteit dan opsporingscapaciteit”.

Lichtjesavond

De Waerdt wil daarom nieuwe aandacht voor het onbekende meisje genereren. In het dorp vertelt ze het verhaal aan mensen die het nog niet kennen. In winkels heeft De Waerdt flyers opgehangen om mensen te vragen op 11 november met een lichtje naar de begraafplaats in Maarn te komen, waar het meisje is begraven. “Al jaren sta ik hier alleen”, zegt De Waerdt. “Hopelijk komen er nu veel meer mensen. Het meisje mogen we nooit vergeten.” Op zachtere toon: “Wie weet krijgt een getuige dan toch nog last van zijn geweten”.

