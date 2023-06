Na 20 jaar mantelzorgen gaf Twan (47) zijn moeder een trap. Hij is niet de enige

Na twintig jaar intensief mantelzorgen gaf Twan Mensen (47) zijn moeder een trap. “Ik heb haar letterlijk het ziekenhuis in geschopt”, zegt hij nu, negen jaar later. “De wond op haar scheenbeen ging ontsteken. Ik schaamde me kapot. Ik wilde iemand van wie ik houd nooit pijn doen.”

Op zijn zestiende werd hij samen met zijn zus verantwoordelijk voor de zorg voor zijn moeder. Zijn moeder had een hersenbloeding gehad en kon praktisch niets meer zelf. Vanaf zijn 25e kwam zijn moeder bij hem en zijn toenmalige vriendin in huis wonen. “Het was fijn”, zegt Mensen. “Daardoor hoefde ik niet meer ‘s nachts de deur uit om voor haar te zorgen. Ze kon me gewoon roepen.”

Tegelijkertijd werd de zorg steeds intensiever. “Ze kon niet meer alleen naar bed, maar viel wel constant in slaap. Ze was passief.” Dat frustreerde Mensen, die ondertussen ook een gezin had én een baan als geluidstechnicus. Echtgenoot zijn, carrière maken, en 24 uur per dag zorgen: het was veel. Steeds vaker viel hij tegen zijn moeder uit, schreeuwde hij, en twee keer gebruikte hij fysiek geweld. “Ik ben zoveel grenzen bij mezelf overgegaan dat ik mezelf verloren ben. Dat doet pijn.”

Het begint met een goede reden

Mensen is niet de enige. Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling kreeg in 2022 810 meldingen van verwaarlozing, financiële uitbuiting en (fysieke) mishandeling. In 2019 was dat getal nog 695, een toename van 17 procent.

Dat is nog maar het topje van de ijsberg, vermoedt MantelzorgNL. “De meeste (huis)artsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers kennen een mantelzorger die zijn moeder, vader of echtgenoot verwaarloost of bij wie de zorg ontspoort”, vertelt Esther Hendriks, bestuurder van MantelzorgNL. “Niet uit kwade wil, maar uit onkunde of onmacht als gevolg van overbelasting.”

Het begint volgens de bestuurder vaak met een ogenschijnlijk goede reden: een dochter die haar moeder even opsluit waardoor ze niet van de trap kan vallen, zodat ze snel even een boodschap kan doen. Een man die zijn vrouw ook overdag een slaappilletje geeft om haar rustig te houden. Een zoon die voor het gemak ook zijn eigen avondeten afrekent met dezelfde pinpas, wanneer hij boodschappen voor zijn vader doet. “Het is een glijdende schaal”, zegt Hendriks. “Een kind dat met het geld van zijn ouders boodschappen doet zal misschien de volgende keer ook zijn vaders ipad meenemen, want, zo zal hij redeneren, daar heeft papa toch niets meer aan.”

Uit de hand gelopen familieruzies

Vaak zie je dat onmacht en frustraties opstapelen, terwijl gelijktijdig de situatie van de patiënt verslechtert. Soms hebben mantelzorgers, net als Twan Mensen, de belofte gedaan dat iemand niet naar een verzorgingshuis hoeft. Het kan ook dat iemand op een wachtlijst van een tehuis staat. “En dan kan het te veel worden,” zegt Hendriks.

Één op de tien mantelzorgers is overbelast, vervolgt ze. Dat is niet gek, want ze krijgen met veel verschillende problemen te maken. Twan Mensen moest vanaf zijn zestiende niet alleen het huishouden doen en voor zijn moeder zorgen, hij moest er ook mentaal voor haar zijn. Daar kwam bij dat zijn zus en vader andere ideeën hadden over de mantelzorg dan hij, waardoor er veel discussie was. Ook de meldingen van Veilig Thuis bevestigen dat dit voor problemen kan zorgen. Sommige meldingen gaan over uit de hand gelopen familieruzies, vertelt een woordvoerder.

“Onder druk kunnen mantelzorgers verkeerde beslissingen nemen waar ze later spijt van hebben”, zegt Hendriks. “Er is geen sprake van een slachtoffer en dader, maar eigenlijk van twee slachtoffers.” In het allerergste geval kan verwaarlozing leiden tot mishandeling. Om dat te voorkomen roept de organisatie zorgverleners op een melding te maken wanneer ze een vermoeden hebben van ontspoorde mantelzorg.

De keerzijde van thuis wonen

“Pas na de dood van mijn moeder hoorde ik van mijn huisarts dat hij lang getwijfeld heeft of hij onze situatie moest melden”, zegt Mensen. “Maar hij heeft dat nooit gedaan. En hij was niet de enige. Ook familieleden en kennissen dachten erover. Ik werd daar boos van. Waarom zeggen jullie dat nu pas, dacht ik. We hadden echt iemand nodig die van een afstand naar onze situatie kon kijken.”

Vaak doen buren, vrienden, patiënten of hulpverleners geen melding omdat ze de situatie niet erger willen maken, zegt de woordvoerder van Veilig Thuis. “Ze denken dat er dan meteen ingegrepen wordt. Maar een melding is juist de eerste stap naar een oplossing van het probleem. We gaan dan kijken wat de mantelzorger nodig heeft om de situatie te verbeteren.”

Ook is het belangrijk dat zorgverleners leren signalen van verwaarlozing zoals slechte hygiëne te herkennen, zegt bestuurder Hendriks. “Niet alleen voor de bescherming van de mensen zelf, ook om zicht te krijgen op de keerzijde van thuis wonen en lange wachtlijsten voor opname.”

