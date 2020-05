Na 2,5 maand moet Vincent van Steen pinnen, want De Bommel gaat weer open

Vincent van Steen leest al 2,5 maand geen krant meer. Interesse voor het wereldnieuws heeft de 60-jarige Bredanaar heus wel, een abonnement daarentegen niet. Ooit was dat anders. Dan viel dagelijks de Volkskrant bij hem op de mat. Totdat hij zich op een dag afvroeg waarom dat eigenlijk zo was. De bank thuis haalde het niet bij de leestafel in zijn stamcafé De Bommel. Na zijn werk wipt hij standaard even binnen voor een praatje en neemt hij uit de dagbladen het nieuws tot zich. Komt hij daarna thuis, dan weet hij alles al.

Vanwege de horecasluiting was Van Steen opeens afhankelijk van andere nieuwskanalen. Het was niet het grootste nadeel van de periode na 14 maart, de dag dat hij voor het laatst in zijn tweede huiskamer zat. Van Steen heeft de middagen en avonden in De Bommel gemist, daar kan hij eerlijk over zijn. “Ik ben er één keer virtueel geweest, tijdens de online Bommelquiz. Is toch anders.”

Hij komt hier sinds 1984, heeft hij uitgerekend. Op sleeptouw genomen door zijn jongste zus, die Van Steen hier nog steeds regelmatig treft. Zijn scheiding in 2008 heeft de frequentie van zijn bezoeken bepaald niet in negatieve zin aangetast. Maar nooit is hij zo nieuwsgierig geweest als nu. “Ik ben heel benieuwd hoe de sfeer maandag zal zijn. Best raar, denk ik. Dat je moet reserveren voor het café is natuurlijk een achterlijk idee.”

Spontaan gezellig

Bas Verberk heeft het ook. De eigenaar van De Bommel is zelfs nerveus, een gevoel dat hij nauwelijks kent. “In mijn hoofd ben ik nog steeds bezig met de tafelschikking. Normaal gesproken wordt het hier vanzelf gezellig. Op zaterdagavonden stond hier 250 man binnen, dadelijk zijn er dertig. Voor de leestafel heb ik schotjes gemaakt, bij de deur kunnen mensen inchecken. Ik vraag me af wanneer het weer spontaan gezellig wordt, met borreluren en stapavonden.”

Van Steen is niet zo van de stampvolle kroeg. Geef hem zijn krantje, zijn praatje en zijn biertje en hij is tevreden. “De kans dat ik elke dag reserveer, is dus best groot.” Het roept bij Verberk de vraag op hoe het met sommige andere stamgasten moet. De oudere man aan wie het digitale tijdperk voorbij gaat, de autistische jongen die op zaterdag altijd cassis komt drinken. “Ik kon er de klok op gelijk zetten wanneer zij binnenstapten. Ik denk dat ik voor hen zelf maar een tijdblok moet vastleggen.”

De reserveringen lopen goed, sommige gasten geven een plaatsvoorkeur op. Dat deed Van Steen niet, maar het liefst zit hij natuurlijk op zijn favoriete plekje: aan de barzijde van de leestafel, waar hij kan zien wie er allemaal binnenkomt. De afgelopen tijd is hij trouwens tot een inzicht gekomen. “Ik heb al maanden niet gepind. De Bommel is de enige plek waar ik contant betaal, kwam ik achter. Dat vind ik fijner. Al is het misschien ook verborgen schaamte, dat mensen anders kunnen achterhalen wat ik hier uitgeef.”

