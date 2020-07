Myrthe (19) is straatintimidatie zat, maar het verbod laat op zich wachten

De Enschedese straat Noorderhagen ligt niet bepaald in een achterbuurt. Aan de ene kant van de straat torenen het Wilminktheater en het conservatorium van hogeschool ArtEZ boven de huizen uit, aan de andere kant loop je zo naar de Oude Markt met zijn drukbezochte terrassen. Toch is het hier allerminst gezellig. De ramen van verschillende panden zijn dichtgetimmerd, in een steeg ligt vuilnis. Op de straathoeken hangen jonge mannen. Ze houden nauwlettend in de gaten wie er door de straat loopt.

De Noorderhagen is geen leuke straat om doorheen te lopen als jonge vrouw, zegt Myrthe van der Houwen (19). Van der Houwen – leren jasje, een drietal rinkelende oorbellen in ieder oor, brede lach – moet er langs als ze naar de buurtsupermarkt wil. Iedere keer maken de rondhangende jongens opmerkingen over haar uiterlijk. “Dat gaat van ‘ik neem je mee naar huis en ga met je trouwen’ tot ‘ik wil je kutje eten’.”

Eén keer gaat het helemaal mis. Als Van der Houwen op een avond ’s nachts terugkomt van haar bijbaan in het casino, probeert een man haar aandacht te trekken. Daarna duwt hij haar tegen haar eigen voordeur en randt haar aan. Van der Houwen doet geen aangifte. “Dat leverde eerder bij een soortgelijke ervaring ook niets op.” Na de aanranding doen de opmerkingen van mannen op straat meer zeer dan voorheen. “Elke keer dat een man iets roept, moet ik weer denken aan wat er toen is gebeurd.”

Petitie tegen straatintimidatie 17.000 keer ondertekend

Na het incident wil Van der Houwen vooral ‘iets positiefs doen’. Ze start een petitie tegen straatintimidatie. Die wordt binnen korte tijd zo’n 17.000 keer ondertekend en door Van der Houwen aangeboden aan de Enschedese gemeenteraad en de Tweede Kamer.

Malkis Jajan, gemeenteraadslid voor de VVD in Enschede, was ‘helaas niet verbaasd’ door de petitie van Van der Houwen. “Eerder onderzoek van de GGD in Twente toonde anderhalf jaar geleden al aan dat een merendeel van de vrouwen te maken heeft met straatintimidatie.”

Een motie van Jajan die de burgemeester vraagt om actie te ondernemen werd in de gemeenteraad unaniem aangenomen. “In de motie staat dat dit probleem hard moet worden aangepakt. Dus een verbod en handhaving, bijvoorbeeld door middel van lokagenten. Voor de lange termijn willen we graag een grote bewustwordingscampagne opzetten, zodat duidelijk wordt dat dit gedrag absoluut niet kan.”

Den Haag belooft wetsvoorstel, maar dat kan nog lang duren

Maar een verbod op straatintimidatie is niet aan de gemeente Enschede. Een soortgelijk Rotterdams verbod, beter bekend als het sisverbod, werd vorig jaar ongrondwettelijk verklaard: het zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Een verbod op straatintimidatie kan daarom alleen door Den Haag worden ingesteld.

Dat lijkt niet onmogelijk; PvdA en CDA hebben inmiddels beloofd na de zomer met een wetsvoorstel te komen. Maar, zegt Ton Kamp, woordvoerder van de gemeente Enschede, dat betekent hoe dan ook dat een harde aanpak van straatintimidatie op zich zal laten wachten. “Die wet komt er niet morgen, en ook niet overmorgen.” In Enschede hopen ze daarom dat de druk op Den Haag zal toenemen. “De petitie van Myrthe laat zien dat steeds meer mensen willen dat er iets verandert.”

Ondertussen is Van der Houwen zelf niet onverdeeld blij met de politieke belangstelling voor haar petitie. “Thierry Baudet twitterde dat ik last zou hebben van massa-immigratie uit Afrika, omdat ik in een eerder interview heb gezegd dat het om allochtone mannen zou gaan. Maar het zijn ook blanke mannen die dit doen.” Ze wil niet zomaar voor een politiek karretje worden gespannen, zegt ze. “Ik wilde een probleem aankaarten, dat was alles.”

‘Ik wil seks met jou’. ‘Hey rokje’. Zomaar twee teksten die Ambrien Moeniralam (16) verzamelde op een speciaal instagramaccount waarmee ze sinds enige tijd straatintimidatie aan de kaak stelt. Ze vraagt daarop vrouwen te melden wat tegen hen is gezegd, en ook waar dat is gebeurd.