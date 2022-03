Muzikant Omar verdiende te weinig tijdens de pandemie, en moest Nederland verlaten

Muzikant Omar Mollo was in Noorwegen om met het filharmonisch orkest een nieuwe cd op te nemen, toen zijn vrouw Graciela Minervino een brief opende van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die schreef in oktober vorig jaar dat het echtpaar binnen veertien dagen Nederland moest verlaten, omdat Mollo vanwege de coronalockdowns te weinig had verdiend.

“Ik werd er direct nerveus van”, blikt de 63-jarige Minervino terug. “Ik heb al een keer een hartinfarct gehad, en ik voelde meteen mijn hart heel hard kloppen.” Tegen haar man wilde ze het niet meteen vertellen, want die was immers bezig met zijn muziek. Maar Mollo (72), een vriendelijke en amicale man die tijdens het gesprek zijn vrouw af en toe liefdevol onderbreekt tijdens haar spraakwatervallen, wist meteen dat er iets mis was.

Bang voor een hartaanval

“Ik was heel erg bang dat ze van de stress weer een hartaanval zou krijgen”, zegt Mollo. Het stel snapt niet dat IND zomaar ineens zo’n brief stuurde. “Ze hadden toch gewoon kunnen vragen wat er aan de hand was?”, zegt Minervino. “Dan hadden we uitgelegd dat we al ons spaargeld tijdens de lockdowns hebben opgemaakt. Dat we heel erg zuinig leven. Ik snap niet dat ze meteen zeiden dat we binnen veertien dagen het land moesten verlaten.”

Het ging mis voor het stel omdat Mollo in 2020 een AIO-aanvulling aanvroeg, een inkomensaanvulling voor ouderen waarmee hun inkomen tot het sociaal minimum wordt aangevuld. Die was nodig omdat veel van zijn werk door de pandemie was weggevallen.

Melding bij de IND

Mollo heeft een Spaans paspoort en heeft dus, als EU-burger, in principe recht op die aanvulling. Maar omdat Minervino enkel een Argentijns paspoort heeft, mag haar man de eerste vijf jaar van zijn verblijf in Nederland geen gebruik maken van de sociale zekerheid. Haar verblijf in Nederland is namelijk afhankelijk van zijn inkomen. De Sociale Verzekeringsbank deed een melding bij de IND, en die besloot het verblijfsrecht van beiden met terugwerkende kracht in te trekken, namelijk per 1 september 2018.

Uit de brieven van de IND die deze krant heeft ingezien blijkt dat de dienst er geen vertrouwen in heeft dat Mollo op korte termijn genoeg zal gaan verdienen. De dienst schrijft dat hij ook voor de pandemie weinig geld had en dus weinig afdroeg aan belastingen en premies, en omdat het echtpaar nog maar een paar jaar in Nederland is, acht de IND de band met Argentinië of Spanje sterker dan die met Nederland.

‘Ik moet uw belang afwegen tegen dat van de Nederlandse overheid. Het is in het belang van de Nederlandse overheid dat vreemdelingen geen last zijn voor het economisch welzijn van het land’, is uiteindelijk de conclusie in de brief.

Gekozen voor Nederland

“Maar we hebben gekozen voor Nederland”, zegt Minervino. “In Nederland zijn er regels, rechten en plichten. Dat maakt dat er vrijheid is.” Mollo heeft nooit in Spanje gewoond, hij heeft alleen een paspoort van dat land vanwege het koloniale verleden.

Het stel wilde nu juist naar Nederland omdat Mollo in Argentinië alles had bereikt wat daar als muzikant te bereiken valt. “Ik kreeg veel aanbiedingen uit Nederland om te spelen. Het was onze keuze om hier te wonen”, zegt hij.

Geld op de rekening

Dat het stel nog in Nederland is, is te danken aan hun netwerk. Vrienden startten een grootschalige crowdfunding en zetten een benefietconcert op touw. Daarmee werd 23.000 euro opgehaald en nu dat bedrag op hun rekening staat heeft de IND er vertrouwen in dat de twee hun eigen broek weer kunnen ophouden.

Hun advocaat Sofie de Schutter wijst erop dat de IND uiteindelijk niet coulant is geweest vanwege de lockdowns. “De enige reden dat ze nu mogen blijven is dat er weer genoeg geld op hun rekening staat.” Ze benadrukt verder dat het stel nu waarschijnlijk tot hun dood moet blijven werken, omdat de IND hun verblijfsrecht met terugwerkende kracht introk. Dat betekent dat ze nu opnieuw vijf jaar voldoende inkomen moeten hebben om hun verblijfsrecht te behouden.

Mollo en Minervino zitten er niet mee. Ze zijn gewend aan hard werken, zeggen ze. “Een zanger, een muzikant, kan altijd werken”, zegt Mollo. Minervino haalt haar schouders op: “In Argentinië zou dat ook zo zijn.”

