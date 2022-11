Muziekcassette weer bezig aan bescheiden opmars

Stiekem vraagt hij het zich weleens af, als hij weer een cassettebandje verkoopt in de Rotterdamse muziekwinkel Plaatboef: gaat de koper dat net aangeschafte bandje thuis eigenlijk wel draaien? Of is het een hebbedingetje? “Want het is tegenwoordig nog een hele opgave om een goed cassettedeck te vinden”, zegt verkoper Duco Koutstaal vanachter de toonbank. Daar liggen de kersverse cassettebandjes al klaar, voor opvallend lage prijzen, als snoepjes in de etalage. Bandjes van de Amerikaanse groep The Killers, van popster Harry Styles, van Abba, de veteranen van Aerosmith en de Nederlandse rocker Danny Vera.

Tussen de tien en twintig euro kosten ze, nog niet de helft van wat een nieuwe lp met dezelfde muziek kost, en ook minder dan de gemiddelde nieuwe cd. “Ik denk dat veel van de kopers zo’n cassettebandje als een hebbedingetje zien. Het is nostalgie. Al wordt er ook wel gevraagd of we soms ook walkmans verkopen”, zegt verkoper Koutstaal. “Niet lang geleden was er nauwelijks aanbod en werd er ook weinig naar bandjes gevraagd. We verkopen er dit najaar véél meer dan een paar jaar geleden.”

Onhandig ding

Dat, weet Koutstaal, was niet lang geleden nog ondenkbaar. Het bandje leek, net als bijvoorbeeld een muziekdrager als de minidisc, ten dode opgeschreven. Een onhandig ding, ingehaald door het digitale tijdperk. Veel liefhebbers deden hun verzameling weg. Ook walkmans en cassettespelers verdwenen in de vuilnisbak.

Maar het gedupliceerde bandje, in 1963 gelanceerd door Philips, blijkt ook in 2022 voor muziekliefhebbers een prettig product. De cassette is klein, goedkoop, zit in een mooi hoesje. “Als je muziek op Spotify draait heb je natuurlijk zelf geen muziek in bezit”, zegt verkoper Koutstaal. “Dan is muziek een wegwerpproduct. Maar met zo’n bandje ben je opeens eigenaar van een album. Dat idee slaat aan bij jong en oud. Net als de lp is het cassettebandje een beetje voor fijnproevers.”

Fabriekje

De nieuwe bandjes worden gemaakt in een kleine Nederlandse fabriek in Lochem, de laatste in zijn soort in de Benelux. Eigenaar Thomas Baur, een vrolijke veertiger die zichzelf als muziekfreak omschrijft, runt het fabriekje met drie werknemers. In 2017 nam hij de fabriek en alle apparatuur over, destijds voor een zacht prijsje. “De toenmalige eigenaar wilde niet meer. Hij was vooral blij dat er iemand mee verder wilde. Ik ging langs voor een kop koffie en ging weg als eigenaar.”

Thomas Baur (r) in zijn cassettebandjesfabriek in Lochem, bij de machine waarmee de bandjes op de juiste lengte worden gemaakt. Beeld Herman Engbers

Brood leek er niet mee te verdienen, dat deed Baur met de reparatie van audio-apparatuur. De ‘retrohype’ van nu, zoals Baur stelt, was nog niet begonnen. Maar Baur zag een onverwoestbare ‘oldtimer’ in het cassettebandje, en hij kreeg gelijk: in vijf jaar tijd verdubbelde de productie ruim. De fabriek vierde eerder dit jaar zelfs het maken van het honderdduizendste gemaakte exemplaar.

Met een hele wand cassettedecks neemt Baur de muziek op tientallen bandjes tegelijkertijd op. Beeld Herman Engbers

Het bandje blijft een nicheproduct in de muziekindustrie, maar is wel bezig aan een opmars. Dit jaar verwacht de fabriek vijfendertigduizend bandjes te produceren. Om dat waar te kunnen maken moet er worden verbouwd. De huidige fabrieksruimte is te krap. Dat ondernemersrisico neemt Baur graag, want de rek is er volgens hem nog niet uit. “Er verschijnen de komende tijd nog veel meer titels op cassette. Artiesten willen het graag en hun maatschappijen ook. We moeten dus wel bijschakelen.”

Ook Armin van Buuren op cassette

Zelfs Armin van Buuren, als dj groot geworden in het digitale tijdperk, brengt binnenkort cassettebandjes uit. “Hij is heel enthousiast”, weet Baur. “Het bandje is voor ons de afgelopen tijd snel onderdeel geworden van het complete aanbod van een artiest,” zegt Jim Remers van het Nederlandse platenlabel Excelsior. Dat label gaf de afgelopen tijd bandjes uit van artiesten als Spinvis. Van zijn debuut werden er in snel tempo duizend cassettes verkocht. “Hoeveel mensen hebben er geen bandjes weggegooid, de afgelopen jaren? Maar nu neemt de populariteit weer toe. Dat is voor de artiesten zelf ook heel fijn.”

