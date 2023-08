Musea stevenen af op recordjaar dankzij de natte zomer

Wim van de Water doet nog net geen vreugdedansje als hij ’s ochtends naar buiten kijkt en het is opnieuw regenachtig. Door het druilerige zomerweer van de afgelopen weken trekken vakantiegangers in zijn regio massaal naar het Museum van de 20ste eeuw in Hoorn, waar hij directie-assistent is. Op dit moment is daar een bijzondere collectie Lego te zien.

“Ik vind het een beetje zielig voor de watertaxi’s, die normaal erg in trek zijn”, zegt Van de Water. “Maar wij zijn blij met dit weer. Het gaat helemaal los met de bezoekcijfers. Als het zo doorgaat, krijgen we mogelijk zelfs een verdubbeling van de aantallen in vergelijking met ons recordjaar 2019. We zaten toen op 55 duizend bezoekers.”

Inhaalslag

Dit jaar is de cultuursector bezig met een inhaalslag na magere coronajaren. In 2020 en 2021 waren veel musea maandenlang dicht. Vorig jaar bleven de cijfers ook nog achter in vergelijking met de periode voor corona. “Mensen waren nog voorzichtig”, zegt Van de Water. “Ze moesten even op gang komen toen alle restricties werden opgeheven. Ik zie dat ze nu pas weer geld gaan uitgeven aan een leuk dagje uit.”

Ook het Rijksmuseum in Amsterdam zit alweer bijna op het niveau van voor corona, mede geholpen door de populaire tentoonstelling over schilder Johannes Vermeer die in het voorjaar te zien was. Met ruim 650 duizend bezoekers was Vermeer de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het Rijks. Kaarten waren zo gewild dat er een online handel ontstond.

Museumkaart

Volgens de museumvereniging, uitgever van de museumkaart, is het goed mogelijk dat 2023 het beste jaar ooit wordt voor Nederlandse musea. Tot nu toe stond het record op 32,6 miljoen bezoeken voor de bij de museumvereniging aangesloten 438 musea, gehaald in het topjaar 2019. Dat jaar ging het om 9,2 miljoen museumkaartbezoekers. Die kaartgebruikers vergaapten zich in juni en juli opnieuw massaal aan kunst, blijkt uit de meest recente cijfers. Er waren in die maanden zo’n 110 duizend meer bezoeken van kaarthouders dan in juni en juli in 2019. Over het gehele jaar loopt het aantal museumkaartbezoeken dit jaar voor met 300 duizend kaartbezoekers op het recordjaar.

Nijntje vernieuwd

Ook bij het vernieuwde Nijntje Museum gaat het goed. Wie deze weken de wereld van het fictieve konijn van Dick Bruna in Utrecht wil bewonderen, doet er verstandig aan van tevoren een tijdslot te reserveren. De weekenden zijn standaard volgeboekt en voor de doordeweekse dagen zijn kort van tevoren nog maar een paar plekken beschikbaar.

In de afgelopen weken verwelkomde de stichting, waar Nijntje Museum samen met het Centraal Museum en het Rietveld Schröderhuis onder valt, wekelijks zo’n 8000 bezoekers. “Dat is een stuk meer dan in 2019", zegt een woordvoerder. “Toen ontvingen we in onze musea in totaal 363.661 bezoekers, dus gemiddeld zo’n 6993 per week.”

Lees ook:

Cultuursector ziet publiek terugkeren nu najaarsgolf corona uitblijft

Nederlanders gaan weer net zoveel naar musea, theaters, poppodia en filmhuizen als in de jaren voor corona. Een verschil is wel dat bezoekers niet ver van tevoren kaarten kopen, maar pas op het laatste moment.

Bioscopen breken records door slecht weer en de ‘Barbenheimer’-hype

Slecht weer, vakantietijd en de nieuwe films Barbie en Oppenheimer, zorgen voor gigantische drukte bij bioscopen. Openingstijden worden zelfs aangepast.