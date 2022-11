Mula Jusic ziet haar zorgpremie met 16 euro per maand stijgen. ‘Dat is voor mij veel geld.’

Zo’n 16 euro per maand is ze straks extra kwijt aan zorgpremie. Mula Jusic zucht (62). “Dat is voor mij veel geld, meneer.” Ze heeft dan al verteld dat ze leeft van een bijstandsuitkering. Dat ze de verwarming zo laag mogelijk zet, om energiekosten te besparen. En dat ze in de supermarkt ieder dubbeltje omdraait, waardoor het lastig is een gezonde maaltijd op tafel te zetten. “Een emmer yoghurt was laatst in twee dagen tijd in prijs omhoog gegaan van 1,40 naar 2,00 euro. Dat is toch niet normaal!”

Dit weekend maakten alle zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend. Die gaan, zoals verwacht, flink omhoog. Bij de vier grootste zorgverzekeraars stijgen ze met 3 tot 7 procent, tot bedragen rond de 140 euro per maand, voor een basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering voor tandartszorg of fysiotherapie komt daar nog geld bij.

Collectieve korting vervalt

Voor veel Nederlanders is er bovendien een extra premiestijging van zo’n 5 procent, zo meldt vergelijkingssite Independer. Zes op de tien Nederlanders hebben een collectieve verzekering, met een korting op de basisverzekering. Vanaf 1 januari verdwijnt die korting, waardoor de premiestijging voor hen nog groter is.

Dat geldt ook voor Jusic, die woont in de Utrechtse wijk Overvecht. Ze heeft via de gemeente een relatief aantrekkelijke collectieve verzekering met een aanvullend pakket, speciaal voor minima. Maar ook die verzekering wordt fors duurder. De gemeente legt volgend jaar maandelijks 19 euro bij, zo blijkt uit het polisblad dat Jusic al ontvangen heeft. Voor haar blijft een rekening van 183,95 over.

Nu al hebben meer Nederlanders moeite de premie te betalen

Terwijl het leven duurder wordt, lopen meer Nederlanders een betalingsachterstand op bij hun zorgverzekeraar. ABN Amro schat in dat in de eerste negen maanden van dit jaar de zorgverzekeraars voor 320.000 Nederlanders een incassobureau inschakelden: 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vaak begint een schuld volgens ABN Amro bij de zorgverzekering.

De Ombudsman Zorgverzekeringen en zorgverzekeraar DSW waarschuwden al dat de nieuwe premieverhoging die problemen kan vergroten. Maar het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) denkt dat dat meevalt.

“De overheid heeft met Prinsjesdag een omvangrijk pakket aan maatregelen getroffen voor mensen met een kleine beurs”, zegt woordvoerder Gabriëlla Bettonville. Zo gaat de zorgtoeslag met 35 euro per maand omhoog. Dat is een manier om lage inkomens te compenseren voor de prijsstijgingen in de zorg en daarbuiten. “Maar pas in januari kunnen we zeggen wat het echt voor mensen in de portemonnee betekent”, zegt Bettonville.

‘Onverzekerde zorgkosten zijn grootste probleem’

De zorgpremie is niet het grootste probleem, zegt Piet van der Lende van de Amsterdamse Bijstandsbond. Hij ziet mensen vooral in de problemen komen door de zorgkosten die buiten de verzekering vallen, zoals grote tandartsrekeningen. “Het gevaar bestaat dat mensen om te bezuinigen bepaalde zorg maar niet verzekeren, of een hoger eigen risico nemen. Maar op het moment dat ze zorg nodig hebben, lopen ze dan tegen een muur op”, zegt Van der Lende. Ook zorgexperts waarschuwen daarvoor.

In Utrecht realiseert Mula Jusic zich dat zij beter niet kan bezuinigen op haar zorgverzekering. Ze kampt met de gevolgen van de polio die ze had als kind in Bosnië, en heeft klachten aan haar heup en knieën. Zonder hydrotherapie, een soort fysiotherapie in water, kan ze helemaal niet lopen. Ze heeft haar aanvullende verzekering dus nodig, en een hoger eigen risico is al helemaal geen optie.

Hoe haar financiële situatie eruit ziet in januari 2023? Ze heeft geen idee. “Maar ik kan het toch niet veranderen. Me zorgen maken, daar krijg ik alleen maar een hoge bloeddruk van.”

‘Premiestijging nodig door vergrijzing en inflatie’ “Zeker in een tijd waarin het leven al snel veel duurder wordt, is een stijging van de zorgpremie een boodschap die we liever niet zouden brengen”, zo stelt directeur Frank Elion van zorgverzekeraar VGZ in een verklaring. Maar de verzekeraars zeggen niet anders te kunnen. Nederlanders gebruiken meer zorg door de vergrijzing. Bovendien is de zorg duurder geworden, door salarisstijgingen en door de prijsstijgingen van zorgmateriaal en medicijnen.

