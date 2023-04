Muhammad uit Rijssen en Mustafa uit Kerkrade staan voor de rechter: zijn ze schuldig aan oorlogsmisdaden?

De een, de nu 46-jarige Muhammad, woonde in een rijtjeshuis in Rijssen, waar op een dinsdagochtend in november 2020 een speciale politie-eenheid binnenviel. Geboeid en geblinddoekt werd Muhammad afgevoerd. De ander, de nu 34-jarige Mustafa, werd in mei 2022 van zijn bed gelicht in Kerkrade. Beide mannen zijn geboren en opgegroeid in Syrië, en hadden allebei in Nederland asiel aangevraagd; Muhammad in 2017 en Mustafa in 2020. Allebei staan ze donderdag voor de rechter. In Rotterdam hoort Muhammad welke straf de rechter hem oplegt, in Den Haag zal het Openbaar Ministerie een strafeis tegen Mustafa formuleren.

Beide mannen worden verdacht van misdaden tijdens de burgeroorlog in Syrië, die in 2011 begon. Daar houdt de vergelijking op, want Muhammad zou een belangrijke rol binnen de jihadistische strijdgroep Ahrar al-Sham hebben gehad, terwijl Mustafa lid zou zijn geweest van de militie Liwa al-Quds, die op de hand van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad was. Of hun wegen elkaar ooit hebben gekruist, is niet bekend. Maar de groeperingen waar de beide mannen lid van zouden zijn geweest stonden elkaar naar het leven.

Eerste Assad-sympathisant die in Nederland terechtstaat

Muhammad, volgens zijn buren in Rijssen een vriendelijke man, is niet de eerste Syrische asielzoeker die in Nederland wordt opgepakt op verdenking van jihadistische activiteiten in zijn vaderland. In 2021 werd een Syriër uit Kapelle (Zeeland) veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij het doodschieten van een Syrische militair in 2012. Een ander bekend voorbeeld is Aziz Al H., die in 2017 bij een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend. Hij werd tot zestien gevangenisstraf veroordeeld vanwege lidmaatschap van de gewapende rebellengroep Jabhat Al-Nusra. Voor Mustafa uit Kerkrade geldt dat hij de eerste Assad-sympathisant is die in Nederland terechtstaat.

Aan de aanhouding van Mustafa in Kerkrade, en die van Muhammad in Rijssen, gingen tips vooraf: de mannen zouden niet zijn wie ze zeiden te zijn toen ze in Nederland asiel aanvroegen. Dat zij zich toch in Nederland konden vestigen, heeft te maken met de grote aantallen Syriërs die de afgelopen jaren asiel aanvroegen en de beperkte capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om de aanvragen gedetailleerd te beoordelen.

Gewelddadige arrestatie van een burger

Mustafa wordt ervan verdacht dat hij in januari 2013 betrokken was bij de gewelddadige arrestatie van een burger, die later in een gevangenis van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht gemarteld werd. Tijdens een inleidende zitting, eerder dit jaar, zei het Openbaar Ministerie dat er aanwijzingen zijn dat Mustafa bij nóg een gewelddadige arrestatie betrokken is.

Muhammed op zijn beurt zou onder meer de penningmeester van de jihadistische strijdgroep Ahrar al-Sham zijn geweest in de provincie Raqqa. Bij zijn arrestatie zijn onder meer telefoons en harde schijven in beslag genomen. Op verschillende foto’s stonden selfies waarop Muhammad poseert met zware wapens. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. Volgens zijn advocaat is Muhammad “een kwetsbare man waarvan getuigen aangeven dat het een rechtschapen man is die zich enkel bezighield met het geven van noodhulp.” Justitie heeft twaalf jaar cel tegen hem geëist.

Gevaarlijke mensen

Ook Mustafa uit Kerkrade ontkent de beschuldigingen aan zijn adres. Tijdens een eerdere zitting zei hij: “De mensen die dingen over mij hebben verklaard zijn gevaarlijke mensen. Zij zijn gevaarlijk, ik niet.”

Mustafa en Muhammad zijn voorlopig nog niet de laatste Syrische asielzoekers die voor oorlogsmisdaden terecht staan. Er loopt ook nog een zaak tegen een Syrische man uit Arkel (Zuid-Holland). Hij zou tussen 2015 en 2018 een leidinggevende functie hebben gehad bij terreurgroep IS. De man is afgelopen januari opgepakt. Wanneer zijn zaak dient is nog niet bekend.

