Moord op bioscoop-echtpaar is nieuwe klap voor Slochteren

Willem Bezema kijkt naar de bossen bloemen op de stoep van de bioscoop. Hij kucht, zijn onderlip trilt. “Ik heb ’m héél goed gekend. Marinus Visser was mijn jeugdvriend. We woonden hier in de stad altijd tegenover elkaar. Zaten samen op de lts.”

Marinus Visser werd vorige week zaterdag in de Groningse bioscoop aangetroffen. Hij was er met zijn vrouw Gina schoonmaker. Beiden werden vermoord. De politie heeft deze week een verdachte aangehouden, Ergün S., die geestelijke problemen zou hebben.

Voor Bezema is het onwerkelijk om ineens zijn kameraad in het nieuws te zien door een akelig noodlot. Bezema heeft een paar dagen gewacht. Nu is hij toch naar Pathé gekomen om zijn oude vriend de laatste eer te bewijzen. “Hij wilde vroeger schilder worden, ik timmerman. Marinus had toen al heel veel vrienden. Hield van uitgaan. De laatste jaren verwaterde het contact. Maar we zijn nog heel lang samen naar optredens geweest. Dat was meestal in Vera, het poppodium. Hij was echt gek op muziek. Vooral van de band The Cure.”

Bezema zegt dat Marinus stevig in zijn schoenen stond. Hoe had hij anders een eigen schoonmaakbedrijf kunnen beginnen? Alle bioscopen in Groningen had Marinus destijds als klant, weet Bezema. “Later is hij gestopt en in dienst gekomen bij GOM. Een heel groot concern. In 2014 werd hij in deze regio schoonmaker van het jaar. Dat zegt ook wel iets. Toch?’’

Bokszak

Marinus leerde zijn vrouw Gina kennen in de Oosterparkwijk, vertelt zijn jeugdvriend. “Ze was heel rustig. Ik heb met haar nooit zoveel te maken gehad. Het was altijd met vrienden samen. Bier drinken, een film kijken.” Marinus was bovendien heel sportief, vertelt Bezema. “Hij had zo’n bokszak hangen, waar hij graag op oefende. Dus hij stond z’n mannetje wel. Maar als je zo wordt overvallen… Daar doe je niets aan.”

Beeld Reyer Boxem

In de straat waar de familie Visser woonde, staat nog altijd de witte Suzuki van Marinus en Gina geparkeerd. “We kunnen hier blijven wachten, maar er komt niets meer,” zegt Otto Begeman die tegenover de familie Visser woont. Marinus hield van een praatje, zegt hij. Gina was wat introverter. Ze werkten zeven dagen per week, vertelt hij. “Altijd vroeg op, zes uur ’s ochtends van huis weg en dan schoonmaken in de bioscoop en De Bijenkorf. Maar dan hadden ze ’s middags wel vrije tijd hoor.” Ze gingen ook regelmatig op vakantie. Naar Canada en Spanje, bijvoorbeeld. “Dan zorgden we als buren voor de pony’s en de kippen. Nu doen we dat ook. We weten niet zo goed hoe het verder gaat.”

Vanuit de kerken kwam al snel het verzoek om een herdenking te organiseren of een stille tocht in gang te zetten. Volgens woordvoerder Joost Koedam van de gemeente Midden-Groningen, waar Slochteren onder valt, is daar een stokje voor gestoken. Vooral omwille van de familie. Het was allemaal nog te vers. Wanneer er een uitvaart volgt en hoe dat verder gaat, weet Koedam niet.

Psychische ondersteuning

Volgens de woordvoerder komt de dubbele moord hard aan in de gemeente. Slochteren is een kleine gemeenschap met 2100 inwoners. Meerdere inwoners zijn in de afgelopen dagen geholpen met psychische ondersteuning, vertelt Koedam.

Dat de dubbele moord zoveel losmaakt kan volgens Koedam niet los gezien worden van de problemen die de Slochtenaren de afgelopen jaren over zich heen hebben gekregen. Het vredige leven verdween toen de grond begon te schudden door de gasboringen in de provincie. Dat doet iets met de psyche, zo merkten hulpverleners van de plaatselijke GGD-afdelingen eerder al.

Daarom ook komt het nieuws

van de dubbele moord zo hard aan, denkt Koedam. Niet voor niets was burgemeester Adriaan Hoogen-doorn (ChristenUnie) er zondag-middag meteen ter plaatse om buurtbewoners op te vangen. Zondagsrust of niet. Dit ging even voor. “Hij woont sinds kort zelf in Slochteren. Natuurlijk leeft hij honderd procent mee,” vertelt zijn woordvoerder Koedam.

Binnenkort volgt een tweede bijeenkomst voor bewoners. In bijzijn van Slachtofferhulp en met de mogelijkheid om door te verwijzen naar andere hulpverleners.

Hoe hoog de nood is, weet ook dominee Jitse van der Wal. Afgelopen zondag sprak hij in Schildwolde, waar veel inwoners van Slochteren naar de kerk gaan. “Ik had die ochtend op RTV Noord gezien dat de slachtoffers hier vandaag kwamen. Tijdens de dienst heb ik er rekening mee gehouden. Ik ben na een dienst nog nooit zo vaak aangeraakt en aangesproken.”

