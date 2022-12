Monnikenwerk in de Nationale Bibliotheek: miljoenen boeken gaan verhuizen

Met witte jas, mondkapje en handschoenen staat Julian Broekstra als een soort boekenarts tussen de stellingkasten van de Nationale Bibliotheek in Den Haag. In zijn handen heeft hij een lange stofzuigslang, waarmee hij een rij boeken schoonmaakt. Dan veegt hij met een doekje over de plank en zet de boeken terug. Op naar de volgende plank. “In een halve dag doe ik zo’n veertien meter.”

Het zijn de eerste handelingen van een megaoperatie. Over vier jaar gaat de Nationale Bibliotheek, vroeger de Koninklijke Bibliotheek, en dus ook wel de KB genoemd, haar gehele collectie verhuizen. De bibliotheek blijft in Den Haag, maar ’s lands grootste verzameling boeken, tijdschriften en kranten verkast naar het bedrijventerrein Harnaschpolder bij Delft.

“We groeien uit ons jasje”, zegt Foekje Boersma, hoofd collectiebehoud. De bibliotheek heeft ongeveer 4,5 miljoen titels in bezit, samen goed voor 120 kilometer plankruimte. Per week komt er tien meter bij – ook iedere editie van Trouw wordt opgeborgen in een doos. In 2007 kreeg de KB al een aanbouw om de uitdijende collectie te huisvesten. “Doen we niks, dan zitten we tegen het einde van dit decennium vol.”

Een medewerkster rangschikt boeken in de Nationale Bibliotheek. Beeld Werry Crone

Het nieuwe magazijn moet nog worden gebouwd, maar de bibliotheek maakt de collectie alvast gereed voor vertrek. Een waar monnikenwerk: medewerkers gaan plank voor plank het reusachtige depot af. Het soms eeuwenoude leesmateriaal wordt afgestoft, zo nodig voorzien van barcodes en in sommige gevallen verpakt in kartonnen dozen. Veel beschadigde boeken worden gerestaureerd.

Het mag niet rammelen

“We zijn nog aan het uitvinden hoeveel tijd het allemaal vergt”, vertelt teamleider Julia Tesselaar. Ze laat een grote, blauwe machine zien die uit zuurvrij karton dozen op maat snijdt, vouwranden inbegrepen. De dozen zijn bedoeld voor kwetsbare boeken en jaargangen van kranten en tijdschriften. Het luistert nauw, zegt Boersma. “Het mag niet rammelen in de doos, want dan krijg je beschadigingen.”

Sinds haar oprichting in 1798 verzamelt de KB bijna alle officiële publicaties in Nederland. Tegenwoordig behoren ook websites hiertoe. “We streven naar een zo breed mogelijke collectie”, vertelt Boersma. “Ik doe net zo mijn best voor de Libelle van gisteren als voor een middeleeuws boekwerk.” Hoewel bibliotheek en depot straks gescheiden zijn, merkt de bezoeker dat nauwelijks. Opgevraagde lectuur wordt dagelijks afgeleverd in Den Haag.

De KB heeft niet alleen boeken in de collectie, maar ook allerhande kranten en tijdschriften. Beeld Werry Crone

In de Harnaschpolder komt de collectie terecht in een modern pakhuis, waar niet mensen maar robots de containers waarin de boeken zijn opgeslagen uit de kasten trekken. Het nieuwe magazijn krijgt een bijzondere klimaatinstallatie, namelijk geen. Doordat de boeken dicht opeengepakt in een lucht- en waterdichte ruimte staan, conserveren ze zichzelf. “Zoals materiaal in piramides ook goed bewaard is gebleven”, zegt Boersma. “Door de dichte massa is de luchtvochtigheid stabiel en beweegt de temperatuur langzaam mee met de seizoenen.”

Een partij dozen met papiervisjes

Zonder ventilatie zou in het huidige depot het papier ten prooi vallen aan vocht en schimmel. De KB waakt voortdurend voor dergelijke dreigingen. “We hebben een quarantainebeleid”, vertelt Boersma. “Alles wat van buiten komt, wordt gecontroleerd.” Een paar jaar geleden ging het bijna mis. Een partij dozen van een leverancier bleek papiervisjes te bevatten.

Hoelang het duurt voordat ook het nieuwe magazijn te klein is, weet de KB niet precies. “Door de digitalisering neemt de toestroom af, maar het blijft veel. Tot 2040 hebben we zeker voldoende plek. En het magazijn wordt zo gebouwd dat we kunnen uitbreiden.”

Diep in het depot staat plots een zaal met lege kasten. Volop ruimte, maar Tesselaar maakt zich geen illusies. “Binnen de kortste keren staat het hier helemaal vol.”

