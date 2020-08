Mondkapjesplicht op school in Assen

Op middelbare school CS Vincent van Gogh in Assen moeten alle leerlingen vanaf de vierde klas maandag verplicht een mondkapje gaan dragen. Dit geldt ook voor de leraren en medewerkers, meldt de school in een brief aan de ouders. Het Vincent van Gogh is voor zover bekend de eerste school die een mondkapjesplicht inroept. Voor de vakantie was het gebruik van mondkapjes steeds een kwestie van de persoonlijke keuze van de docent of leerling.

Meer schoolbesturen overwegen het gebruik mondkapjes om de veiligheid te waarborgen. In Amsterdam kondigde de Vinse School al aan de ouders aan leerlingen mogelijk te gaan vragen mondkapjes te dragen. Op het Pieter Caland Lyceum is dit ook een mogelijkheid. Directeur Wendelien Hoedemaker: “Wij zorgen ervoor dat leerlingen en medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Bij de praktische vakken mogen docenten dichterbij komen. Een docent kan dan een mondkapje of gezichtsscherm gebruiken, en de leerling verzoeken ook een mondkapje te dragen.” Ook op andere scholen in Groningen en Drenthe zijn kapjes aanwezig. Het Carmelcollege in Emmen stelt ze volgens rector Louwien Eising in het Dagblad van het Noorden beschikbaar aan “iedereen die zich er veiliger bij voelt.”

Zij gaat peilen hoeveel draagvlak er onder ouders is voor mondkapjes

Ouders opperen bij Ouders & Onderwijs ook of ze straks hun kind geen mondkapje mee naar school moeten geven. Als de ouderbelangenvereniging volgende week een enquête uitzet, gaat zij peilen hoeveel draagvlak er onder ouders is voor mondkapjes. De Utrechtse epidemioloog Patricia Bruijning zegt zich bij de toenemende zorgen over de besmettelijkheid van tieners best te kunnen voorstellen dat leerlingen een mondkapje opzetten als zij over de gangen lopen.

Begin deze week meldde vakorganisatie Leraren in Actie dat leraren het niet zien zitten dat scholen weer opengaan zonder dat er mondkapjes gedragen worden. In Duitsland is het al zover. Op scholen in Noordrijn-Westfalen dragen kinderen verplicht gezichtsmaskers op school. Op Nederlandse scholen is dit tot dusver wel een vrije keuze.

De vraag komt op of kinderen er wel goed gebruik van kunnen maken

Hoewel de belangstelling voor het mondkapje toeneemt, is de verplichting op de CS Vincent van Gogh opmerkelijk. “Je komt dan terecht in dezelfde discussie over mondkapjes die in de hele samenleving gevoerd wordt”, zegt een woordvoerder van de koepel van middelbare scholen. Vragen komen op over de doelmatigheid ervan, of kinderen er wel goed gebruik van kunnen maken, wat goed gebruik eigenlijk is en of zo’n kapje juridisch verplicht mag worden.

De mondkapjesplicht op de Assense school geldt in beginsel voor twee weken en is vooral gericht op vakantiegangers. “Dit in verband met de incubatietijd die het virus kan hebben. Als dan blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft, willen we de maatregel weer schrappen”, licht de school toe aan RTV Drenthe.

