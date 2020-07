Mondkapjes worden landelijk niet verplicht, lokaal komen er wel experimenten

Het dragen van niet-medische mondkapjes wordt niet verplicht. Dat maakte minister Tamara van Ark (Medische Zorg) vanavond bekend tijdens een persconferentie. Zij volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat wederom geen wetenschappelijke grond ziet om het dragen van een mondkapje te verplichten, ook niet na een hernieuwde literatuurstudie.

Het zou wel kunnen dat veiligheidsregio's regionaal een mondkapjesverplichting instellen, om te kijken of het dragen ervan invloed kan hebben op het gedrag van mensen. Dat zei voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls na afloop van overleg met het RIVM en het kabinet. Vooraf aan dit overleg was al duidelijk dat de voorzitters van de veiligheidsregio's verschillend denken over de invoering van een mondkapjesplicht.

Het gaat niet alleen om het dragen van mondkapjes, maar er worden mogelijk ook andere maatregelen getroffen in bepaalde regio’s om het coronavirus te bestrijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om regio’s waar het aantal besmettingen flink oploopt. Over de voorwaarden wordt nog gesproken, zei Bruls.

Over de huidige groei van nieuwe coronabesmettingen zei RIVM-baas Jaap van Dissel dat er meer gevallen te zien zijn bij jongeren. “Dat is ook wat je verwacht bij het versoepelen van de maatregelen.” Van Dissel sprak van clusters waar besmettingen vaak voorkomen: familiefeestjes, borrels en studentenhuizen. “Daar zou niet eens sprake zijn van een mondkapje.” Van Dissel benadrukte nogmaals dat het essentieel is dat mensen anderhalve meter afstand houden en thuis moeten blijven bij klachten. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) onderstreepte dit eveneens.