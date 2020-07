Mondkapjes verplicht in Amsterdam en Rotterdam, Brabant volgt mogelijk snel

Amsterdam en Rotterdam zijn de eerste gemeenten waar het dragen van een mondkapje verplicht wordt. De maatregel gaat in op 5 augustus en geldt voor delen van de steden waar het soms zo druk is, dat de anderhalvemeter-regel nauwelijks mogelijk is, luidt de verklaring van burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam).

Daarmee voegen ze de daad bij het woord. Zowel Halsema als Aboutaleb gaf al meermaals te kennen voorstander te zijn van een regionale aanpak, om zo te kunnen experimenteren met aangescherpte maatregelen in gebieden waar het erg druk is. Beide steden kampen al weken met oplopende besmettingscijfers, al gaat het inmiddels minder hard dan vorige week.

Nadat de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s woensdagavond de regie in handen kregen van het kabinet, mogen zij in overleg met burgemeesters in de regio bepalen of er strengere maatregelen moeten komen, en welke dan.

Communicatie met burgers

In Amsterdam wordt de verplichting voor iedereen van 13 jaar of ouder gefaseerd ingevoerd, in eerste instantie in kleine zones: binnen het Wallengebied, in de winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk, en tijdens de markten op Plein ’40-’45 en de Albert Cuypstraat.

Rotterdam selecteert gelijk al grotere gebieden: in winkelgebieden in het centrum (onder andere de Coolsingel), de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en in de winkelcentra Alexandrium en Zuidplein moet iedereen straks een mondkapje dragen.

Burgers goed informeren is inderdaad een lastig karwei, zeggen woordvoerders van beide burgemeesters. De communicatie verloopt via de website, sociale media en borden op de weg, die vanaf aankomende week geplaatst worden. Beide steden delen tevens gratis mondkapjes uit. Mogelijk volgt er een boete als iemand geen mondkapje draagt, zegt Rotterdam.

In het toeristische Zeeland, waar in Goes onlangs nog een haard uitbrak, worden voorlopig geen extra maatregelen genomen. Datzelfde geldt voor de gemeente Hillegom. Ook andere veiligheidsregio’s verspreid door het land laten weten vooralsnog geen reden te zien om na te denken over aanvullende maatregelen, bovenop de landelijke.

Ook regionale aanpak in Belgisch-Nederlands grensgebied

Behalve dan de regio Midden- en West-Brabant, waar burgemeester van Tilburg Theo Weterings voorzitter is. Hij gaat spoedig met burgemeesters in zijn regio om de tafel om te bespreken of er meer nodig is. Eerder erkende Weterings al een groot voorstander te zijn van een regionale aanpak, om zo snel in te kunnen grijpen als dat nodig is. En daar lijkt nu sprake van te zijn: in de gemeente Baarle-Nassau, tegen de Belgische grens.

Daar loopt de landsgrens zelfs dwars door de winkelstraat. Aan de Belgische zijde van de straat, in Baarle-Hertog, geldt al een mondkapjesverplichting. Aan de Nederlandse zijde nog niet. Zo kan het zijn dat je in de ene winkel een mondkapje op moet, en aan de overkant niet. Het is voor iedereen duidelijker als de verplichting in het hele winkelgebied van kracht is, weet ook Weterings. “Deze situatie geeft volgens mij goed aan dat soms een regionale aanpak gewenst is.”

Extra aandacht voor jongeren

Of de maatregel ook wordt ingevoerd, laat Weterings nog in het midden, ‘maar er wordt over gesproken’. Mogelijk komt de verplichting nog in andere delen van Brabant, bijvoorbeeld in zijn eigen Tilburg. “Er is ook nog het psychologische effect van mondkapjes, ik geloof wel dat het afschrikt als je iedereen op straat met een kapje op ziet”, zegt Weterings. “De meningen zijn verdeeld, maar ik denk wel dat mensen dan meer afstand bewaren.”

Maar vooralsnog is er gezien de geringe stijging van het aantal besmettingen geen reden om mondkapjes te verplichten in delen van zijn stad, zegt Weterings. Wel maakt hij zich zorgen over het forse aandeel jongeren dat besmet raakt. Er komt snel een nieuwe regionale campagne, specifiek voor jongeren. De veiligheidsregio gaat met groepen jongeren en gedragspsychologen van de universiteit in Tilburg in gesprek over hoe de jeugd bewust gemaakt kan worden van de noodzaak om afstand te houden.

