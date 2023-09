Mona Keijzer voelt het politieke vuur weer branden en gaat in zee met BBB

“Het was een hel om dit geheim te houden”, zegt Caroline van der Plas, vlak voordat ze de premierskandidaat bekendmaakt. Op het partijbureau in Deventer wijst ze naar Mona Keijzer, die naast haar staat. “We zijn trots dat Mona voor ons in de Kamer wil, als nummer twee op de lijst. Maar ook, mocht BBB in een coalitie komen, bereid is om minister-president te worden.”

Als Keijzer het woord krijgt, zegt ze onder de indruk te zijn van hoe de BBB politiek bedrijft. “Praktisch, no-nonsens, wars van politieke spelletjes.” Van der Plas vroeg haar in april actief te worden voor de BBB. Haar antwoord was toen: nee. “Je stapt na 34 jaar niet zomaar over. Ik wilde ook niet meer politiek actief zijn.”

Toen de ex-CDA’er daarna een essay schreef over het falen van de overheid, voelde ze naar eigen zeggen haar ‘politieke vuur’ weer branden. En dus gaat ze in zee met BBB. “Ik wil mensen helpen die vermalen worden.” Voor ze dat kan doen, moet Keijzer nog afwachten op goedkeuring van de partijleden. “Daarna gaan we.”

Kritiek op coronabeleid

Keijzer (54) was Tweede Kamerlid en staatssecretaris van economische zaken namens de christendemocraten. Tijdens de coronacrisis groeide haar kritiek op het regeringsbeleid, wat uiteindelijk leidde tot haar gedwongen vertrek uit het kabinet. Premier Mark Rutte vond de wijze waarop Keijzer publiekelijk, via een interview in de krant, afstand nam van het coronatoegangsbewijs, ontoelaatbaar.

In het land kon Keijzer juist op veel steun rekenen. Enkele weken geleden stapte ze uit het CDA, formeel omdat ze niet zou kunnen leven met Hubert Bruls als nieuwe partijleider. In werkelijkheid was Bruls niet in beeld als CDA-lijsttrekker, dat werd Henri Bontenbal. Het gevolg was wel dat Keijzer direct in verband werd gebracht met een overstap naar BBB.

Kamerleden van JA21 en PVV stappen over

De BoerBurgerBeweging kondigt vrijdagmiddag meer verrassende nieuwe kandidaat-Kamerleden aan: Lilian Helder (PVV), Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink (beiden JA21) stappen per direct over. Met de overstap van de drie Kamerleden heeft de BBB nu vier zetels in de Tweede Kamer, tot en met aankomende Kamerverkiezingen in november.

Keijzer is al twee jaar de Kamer uit, terwijl Helder en Pouw-Verweij er nog zitten. Helder: “Ik heb Caroline van dichtbij meegemaakt. Ze was overal. Ik ben blij en vereerd dat ik deel uit mag maken van BBB.” En Pouw-Verweij: “Toen ik afscheid nam bij JA21 belde Caroline. ‘Doe je mee?’, vroeg ze. Ik dacht: ja, daar wil ik deel van uitmaken.”

Daar blijft het niet bij. Achter Van der Plas staan meer dan tien nieuwe leden, die ze overal vandaan plukte. Zoals luitenant-kolonel van de Nederlandse Landmacht Gijs Tuinman, en ook ambtenaren van verschillende ministeries, woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek Cor Pierik en verschillende ondernemers.

Van der Plas blijft lijsttrekker

Toen het kabinet viel, stond BBB voor een helse klus, zegt Van der Plas. In totaal heeft de partij 160 kandidaten gesproken die hadden gesolliciteerd voor de lijst van de partij. Een deel van de nieuwe leden is vrijdag gepresenteerd, de rest wordt volgende week bekendgemaakt. Ook het verkiezingsprogramma verschijnt dan.

Van der Plas boekte vorig jaar nog grote winst met haar partij bij de provinciale verkiezingen. Toen het kabinet viel en de nieuwe verkiezingen werden aangekondigd, liet ze weten zichzelf niet een geschikte premier te vinden. Van der Plas blijft lijsttrekker van de partij. Ze noemt het werk in de Tweede Kamer ‘het allermooiste werk dat ik heb gedaan’.

Nu de BBB hun premierskandidaat bekend heeft gemaakt, zijn de ogen gericht op de partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract. Ook Omtzigt zegt geen premier te worden als zijn partij de grootste wordt. Het is nog niet bekend wie hij aanwijst als kandidaat.

Lees ook:

Met de keus voor Mona Keijzer laat BBB zien dat het vol voor het torentje gaat

Caroline van der Plas (BBB) wil de komende Kamerverkiezingen graag zuiver benaderen, door volksvertegenwoordigers centraal te zetten. Toch noemt ze Mona Keijzer haar premierskandidaat.