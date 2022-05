Mohamed Rabbae streed met ‘zachte krachten’ tegen de polarisatie

Politicus en activist Mohammed Rabbae is op 81-jarige leeftijd overleden. Rabbae werd bekend als de voorvechter voor de belangen van gastarbeiders in Nederland. Binnen de Marokkaanse gemeenschap genoot hij groot respect. Volgens Jesse Klaver, fractieleider van GroenLinks, de partij waar Rabbae in 1994 samen met Ina Brouwer lijsttrekker van was, “verliest Nederland een onvermoeibaar strijder tegen racisme en voor gelijkwaardigheid”. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem betreurt het ‘loslaten van een grote pionier’.

Rabbae was altijd strijdbaar, maar geen man van de geheven vuist. Een man van ‘zachte krachten’, zoals bewonderaars hem beschrijven. Rabbae groeide als zoon van een chauffeur op in een voorstad van Casablanca. Hij ging naar een Franse middelbare school en studeerde daarna filosofie. Als socialist verzette Rabbae zich tegen het regime van de Marokkaanse koning. Toen hij werd opgeroepen voor militaire dienst, vertrok hij in 1966 naar Nederland.

Het eerste proces tegen Geert Wilders

Na een baan in een conservenfabriek en als verkoper bij V&D, zag hij kans economie te gaan studeren. Begin jaren tachtig werd hij directeur van de Stichting Buitenlanders West-Brabant en daarna directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders. Als belangrijkste woordvoerder van gastarbeiders kwam hij in 1994 in beeld bij GroenLinks, maar de verkiezingscampagne die hij voerde was niet succesvol. Rabbae gaf een interview waarin hij het verbranden van De Duivelsverzen verdedigde. Hij bleef tot 2002 in de Tweede Kamer, Paul Rosenmöller werd fractievoorzitter.

In 2010 was Rabbae betrokken bij het eerste proces tegen Geert Wilders vanwege aanzetten tot discriminatie. Fractievoorzitter Femke Halsema steunde de aangifte tegen Wilders niet. De zaak leidde tot de scheuring tussen Rabbae en GroenLinks.

In 2014 verdween Rabbae plotseling uit het openbare leven na een hersenbloeding. Lopen, lezen en schrijven werden toen onmogelijk.