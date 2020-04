Moet uw kat in quarantaine? 5 vragen en antwoorden over het coronavirus in dieren

Een aantal soorten is kwetsbaar voor het virus, waaronder katten, zegt hoogleraar virologie Wim van der Poel van Wageningen Bioveterinary Research. Zijn onderzoekstak bestudeert de besmetting van de Brabantse nertsen en het risico op verdere verspreiding.

Ten minste acht nertsen in twee Brabantse fokkerijen zijn geïnfecteerd met het coronavirus. Hoe is dit gebeurd?

“De ziekte is waarschijnlijk overgegaan van mens op dier, door medewerkers die al verschijnselen vertoonden. Marterachtigen zoals de nerts zijn dan ook extra gevoelig voor corona. Net als mensen hebben zij een eiwit op hun longen waar het virus zich graag aan hecht; de zogenaamde ACE2-receptor. Mensen hebben deze ‘coronakapstok’ bijvoorbeeld ook op hun mondslijmvlies. Het blijkt een goede voorspeller voor mogelijke besmetting met Covid-19.”

Welke dieren in Nederland lopen nog meer een verhoogd risico op corona?

“Katten, hamsters en aapachtigen zijn om dezelfde reden ontvankelijk, evenals vleermuizen, waar het virus oorspronkelijk huisde in China. Voor deze dieren kan corona ook dodelijk zijn, maar het gaat nog om kleine aantallen. Van de zo’n twintig besmette katten wereldwijd, is er maar één sterftegeval gemeld.

“Anders dan bij de varkenspest en Q-koorts in het verleden lopen landbouwdieren weinig risico. Onderzoek wijst uit dat varkens niet gevoelig zijn voor het virus, net als geiten, schapen en koeien. De nertsenfokkerijen in Brabant lijken dus een uitzondering.”

Kunnen huisdieren het coronavirus verspreiden?

“Honden en andere populaire gezelschapsdieren zijn niet kwetsbaar voor Covid-19, maar een poes of hamster is dit dus wel. Een overdracht van huisdier op mens is nog niet waargenomen, maar we kunnen dit ook niet uitsluiten. Echter is de kans groter dat een baasje zijn kat of hamster besmet dan andersom. Als u of uw huisdier verschijnselen vertoont, geldt daarom hetzelfde als voor een gezinslid: houd afstand, en draag bijvoorbeeld handschoenen bij het verschonen van de kattenbak.”

Mag de kat nog naar buiten?

“Katten kunnen elkaar besmetten, net als de leeuwen en tijgers in een New Yorkse dierentuin. Let hier dus op als uw kat graag buiten ronddwaalt of de buren ook poezen hebben. Wanneer u of uw kat symptomen krijgt, kan het kattenluikje daarom beter dicht blijven.”

Kunnen dieren die ongevoelig lijken voor het virus alsnog corona krijgen?

“Ja, dat kan. Als de ziekte muteert kan het virus andere soorten toch besmetten, zoals honden en koeien. Mutatie is niet ongewoon: het is de reden dat mensen meerdere keren een griepje krijgen, bijvoorbeeld. Op dit moment zien we hier nog geen aanwijzingen voor.

“Daarbij wordt er nog volop onderzoek gedaan naar corona in mens en dier. Het lijstje van kwetsbare soorten zal dus ongetwijfeld langer worden. Toch speelt de pandemie zich hoofdzakelijk af onder mensen; de infectie van mens op mens indammen heeft daarom prioriteit.”

