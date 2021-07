Moet melkveehouder Johan dan maar een ijssalon beginnen voor extra inkomsten? ‘Als ze me gaan uitroken, stop ik’

Tijdens een gesprek bij de bank over de bedrijfsovername van de melkveehouderij vraagt de medewerker aan Johan Keijsers wat zijn nevenactiviteiten gaan worden. De 39-jarige Leendenaar knippert eens met zijn ogen, maar hoort het toch goed. Blijkbaar verwacht de andere kant van de tafel dat er naast de 75 uur per week op het eigen bedrijf nog ruimte over is voor iets anders. “Dat is toch wel het ultieme bewijs dat het financieel rendement in de sector veel te laag is. ‘Als ik er nog iets bij moet doen, is de melkveehouderij in Nederland toch ten dode opgeschreven’, zei ik tegen die medewerker. Ja, dat was wel de realiteit.”

Een kleine honderd koeien heeft Keijsers op zijn bedrijf in Oost-Brabant, een probleemregio als het gaat om stikstof. Wil Nederland voldoen aan de milieudoelstellingen, dan staat hier de toekomst van de boeren op het spel, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het maandag gepubliceerde rapport Naar een uitweg uit de stikstofcrisis. Verrast is Keijsers misschien niet, maar toch schrikt hij van zo’n conclusie. De vierde generatie van het familiebedrijf kan dan wel eens de laatste zijn. Al wil hij daar absoluut nog niet aan denken.

‘Zonder toekomstvisie kan ik niets’

Er komt nogal wat op hem af de laatste tijd. Keijsers is 39, vader van drie jonge kinderen. Hij hoort precies tot de generatie die nu op een kruispunt staat, vindt hij. “Naast de overname waarmee ik bezig ben, moet ik eigenlijk ook investeren in emissiearme stallen. De huidige voldoen niet meer aan de eisen. En ik moet er nog een boterham mee verdienen. Onder aan de streep kom ik dan één ding tekort: euro’s. Oudere melkveehouders zonder opvolger stoppen er op enig moment mee, jongeren zijn nog niet bezig met een overname.”

Het stikstofdossier maakt de boel alleen maar onzekerder. “Het wordt tijd dat er eens duidelijkheid komt voor de lange termijn. Momenteel vliegen politieke partijen elkaar in de haren zonder dat er op inhoud wordt gediscussieerd. Wat ik als koeienboer doe, strookt nooit met het gedachtegoed van natuurmensen. Wij stoten stikstof uit, al zijn we tegelijkertijd ook een stikstofbinder. Kom met een toekomstvisie die laat zien of er plek is voor melkveehouders. Als ik bij de bank kom, moet ik een financiering voor twintig jaar aangaan. De visie van de overheid gaat momenteel maar een paar jaar vooruit. Zo kan ik niets.”

‘We houden in Nederland juist van familiebedrijven’

Veel vertrouwen in een helder perspectief heeft hij niet. Keijsers kent genoeg collega’s die er wat bij zijn gaan doen: een kinderdagverblijf, ijsverkoop, noem het allemaal maar op. Keijsers vindt het ‘gerommel in de marge’. “Het kost heel veel energie. Prima dat mensen het doen hoor, maar het is mijn ambitie niet. Het alternatief is eigenlijk doorgroeien. Dat wil ik ook niet. Ik heb geen zin in personeel en honderden koeien. Maar wil ik investeringen kunnen terugverdienen, word ik er eigenlijk wel toe gedwongen. Gek, want we houden in Nederland juist van familiebedrijven.”

De vraag of hij zichzelf over tien jaar nog als melkveehouder ziet, zorgt voor stilte. Alleen al de twijfel uitspreken, valt Keijsers zwaar. Sinds de stikstofproblematiek zijn intrede deed, zijn de vraagtekens alleen maar groter geworden. “Het is lastig. Ergens sta ik er nuchter in. Als ze me gaan uitroken, ga ik iets anders doen. Ik ga niet mijn hele leven vechten tegen de overheid. Dan geef ik wel iets op waar ik heel gelukkig van word. Maar eigenlijk zijn we nu al een stap te ver. Ik ben heel trots op het bedrijf dat we hebben, dus ik wil eerst kijken of het op een realistische manier wel kan.”

