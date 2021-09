Moet je vanaf vandaag écht je coronapas laten zien? Het ligt eraan in welke gemeente je bent

‘Hesjes kunnen in de kast blijven’

Adrie van Arendonk, voorzitter voetbalvereniging TSC

De rood-witte lintjes op de tribune en aan de hekken blijven nog even hangen. Want wie zegt dat de anderhalvemetersamenleving definitief tot het verleden behoort? Verder wordt het tweede weekend van Adrie van Arendonk als voorzitter van TSC een hele mooie. Langs het veld mogen ouders weer bij elkaar staan. Voor de prachtig hooggelegen kantine geldt weliswaar een ingangscontrole (‘Best krom, in de kleedkamers mogen de spelers wel douchen met elkaar’), de pilsjes zullen vast beter smaken als ze in groepsverband mogen worden genuttigd.

Sport brengt samen, zegt Van Arendonk. Binnen en buiten het veld. Daarom was het zo jammer dat vrijwilligers in felgekleurde hesjes hier de bezoekers elk weekend op de afstandsregel moesten wijzen. Die hesjes kunnen nu in het materiaalhok blijven liggen. “Al kan ik me voorstellen dat mensen nog steeds afstand houden. Het is hier natuurlijk geen Feyenoord of NAC, waar duizenden supporters op afkomen. Bij amateurvoetbal hoef je niet hutjemutje te staan.”

Misschien werd de grootste winst al enkele weken geleden behaald, bij de eerste oefen- en bekerwedstrijden. “Dat we weer konden starten, gaf veel gezelligheid. De mensen konden weer ergens naartoe. Het is mooi dat uitgerekend bij de start van de competitie een nieuwe versoepeling ingaat. Het wordt een mooi weekend.”

Overigens heeft corona op sportpark De Warande ook iets goeds gebracht. Het hok dat vroeger dienst deed als entree naar het hoofdveld, is nu een coffeecorner. Zo konden bezoekers toch iets eten of drinken toen de kantine dicht was. “Dat is een blijvertje. Zeker op een koude dag gaan een kop koffie en een worstenbroodje er wel in als je langs de kant staat.”