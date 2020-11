Moet je straks gevaccineerd zijn om een concert te kunnen bezoeken? Organisaties zien er wel wat in

Als het coronavaccin straks breed beschikbaar is in Nederland, moeten festivals en poppodia onderscheid kunnen maken tussen wie gevaccineerd is tegen corona, en wie niet. Dat zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Schans ziet in de mogelijkheid om kaartjes te weigeren aan niet-gevaccineerden een gelegenheid om festivals weer te laten plaatsvinden en podia te openen.

“Voor het overleven van onze organisaties is het cruciaal dat er weer wat meer kan”, zegt Schans. De vereniging van poppodia en festivals oppert dat mensen met een bewijs van vaccinatie eerder toegang kunnen krijgen tot allerlei plekken.

Schans krijgt bijval vanuit de evenementenbranche. Zo kunnen zalencentra RAI in Amsterdam en Ahoy in Rotterdam zich voorstellen dat er met een negatieve (snel)test of met een verklaring van vaccinatie in de toekomst mogelijkheden zijn om evenementen veilig te kunnen organiseren. De centra benadrukken wel dat wat hen betreft vaccineren vrijwillig blijft.

Geen plicht of dwang tot vaccinatie

Deze week brachten fabrikanten Pfizer en BioNtech hoopvolle resultaten naar buiten van het coronavaccin dat zij ontwikkelen. Het vaccin lijkt in 90 procent van de gevallen effectief. Hoewel het ging om voorlopige bevindingen veerden beurzen meteen op en kondigde de Europese Commissie aan dat er een deal is met Pfizer voor de aanschaf van maximaal 300 miljoen vaccins.

De vraag hoe Nederland straks om zal gaan met een vaccin raakte hierna in een stroomversnelling. Coronaminister Hugo de Jonge liet zich deze week tegen verslaggevers van het AD ontvallen dat bepaalde regels voor mensen zonder vaccinatie misschien langer gelden. Later nuanceerde hij die uitspraak, en benadrukte dat er absoluut geen vorm van plicht of drang komt om je te laten vaccineren. Wel denkt De Jonge na over eventuele versoepeling van de coronamaatregelen voor groepen die als eerste worden gevaccineerd. De Gezondheidsraad komt volgende week met een advies over de volgorde bij vaccinatie.

Ars-microbioloog Hans Zaaijer van bloedbank Sanquin ging deze week in talkshow ‘Op1’ een stap verder dan De Jonge. Volgens hem hoeven we de consequenties van niet gevaccineerd zijn niet allemaal te dragen, maar alleen zij die de prik niet nemen. Zaaijer opperde dat de organisatie van bijvoorbeeld Pinkpop via een pasje met een foto en een barcode zou kunnen controleren of je gevaccineerd bent. Maar, zei hij erbij: zoiets zal hier wel niet gebeuren. “Ik vind dat we daar in Nederland echt te voorzichtig mee omgaan.”

Welke belang weegt zwaar

Het is de vraag of onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden in Nederland mag. De Algemene wet gelijke behandeling staat dat in principe niet toe. Volgens Universitair hoofddocent rechtsfilosofie Roland Pierik (UvA) is de huidige situatie zo uniek dat een rechter het beste antwoord kan geven. “Het kan dat een rechter het belang voor de bevolking om terug naar normaal te kunnen zwaar meeweegt. Net als het belang dat niet nog meer bedrijven omvallen.”

Pierik onderzoekt samen met hoogleraar Marcel Verweij hoe een democratische overheid moet omgaan met vaccinaties. Hij ziet wel ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen voor mensen die zich laten vaccineren. “Ieder mens heeft een zorgplicht. Als burger ben je verantwoordelijk om geen schade toe te brengen aan anderen. Dus blijf je nu thuis. Je zou kunnen zeggen dat iemand die zich laat inenten, niet meer besmettelijk is, heeft voldaan aan die zorgplicht en daarom weer buitenshuis dingen kan ondernemen.

Volgens Pierik kleven er vooral praktische bezwaren aan een vaccinatiebewijs. “Je moet een systeem optuigen dat waterdicht is, privacyissues uitsluit en toch eenvoudig kan laten zien wie wel en wie niet gevaccineerd is. Zo’n systeem zal weer voer zijn voor discussie.”

Proef in bioscoop, theater en stadion Een aantal theaters, bioscopen en stadions hebben van het kabinet toestemming gekregen begin volgend jaar te testen met meer bezoek. Dat meldde staatssecretaris Mona Keijzer vrijdag na overleg tussen het kabinet en de evenementenbranche. De proefperiode geldt niet voor concerten en festivals. Met de test willen de sector en het kabinet onderzoeken of meer publiek bij een activiteit coronaveilig is. Waar en wanneer de proeven gehouden worden, is nog niet precies bekend. Wel is bekend dat in voetbalstadions maximaal 1500 supporters naar binnen mogen. Voorwaarde is dat in de regio waar een proefevenement wordt georganiseerd, risiconiveau 1 geldt. Dat betekent maximaal 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners in een week.

‘Kwart ouderen wil zich niet direct vaccineren’ Ruim een kwart van de ouderen twijfelt over het laten toedienen van een coronavaccin. Dat zegt het Nationaal Ouderenfonds, dat een vragenlijst liet invullen door 521 panelleden. 65 procent van de ouderen zegt zich direct te laten vaccineren zodra er een vaccin beschikbaar is. Ruim 7 procent weet het nog niet. Uit het onderzoekje komt ook naar voren dat hoe ouder iemand is, des te liever hij of zij zich laat vaccineren. 72,3 procent van de mensen die zich als risicogroep zien, wil zich laten vaccineren. Ook in die groep twijfelt dus een kwart. Onder mannen is meer animo meteen een coronaprik te nemen (70 procent) dan onder vrouwen (62 procent.)

