Moet het zwembad weg? Dan kopen de inwoners het zelf wel

Op een druilerige doordeweekse ochtend staan er voor zwembad annex sportcentrum De Hardenberg in Finsterwolde twaalf auto’s geparkeerd. Er lopen net twee klassen schoolkinderen naar binnen, om te gymmen. In het sportcafé worden ze opgewacht door de beheerder. Door de klapdeuren ruik je de lichte chloordamp al van het vier banen brede zwembad, waar vier vrouwen uit de nabijgelegen dorpen hun zwemoefeningen doen onder begeleiding van een coach.

Als dorpsgenoot André Hateboer binnenkomt, wordt hij hartelijk begroet. Hij is de motor achter het plan van negen dorpsverenigingen om samen het complex van de gemeente te kopen én te gaan exploiteren. “Je wilt niet weten hoe boos ik werd toen ik een half jaar geleden las dat de gemeente het complex wil sluiten. Het staat er pas sinds 2004 en er is in 2018 nog 3,5 ton geïnvesteerd,” vertelt Hateboer.

Het zwembad, de gymzaal en het sportcafé voorzien in een behoefte voor Beerta en Finsterwolde. Als het sluit zouden de inwoners, ook uit omliggende dorpen, naar Winschoten moeten om te zwemmen, of met de bus naar Oostwold om te gymmen. Een van de vroege zwemsters, Alie Garst uit Midwolde, zou dan niet meer gaan: “Dat is veel verder weg en bovendien is het water hier veel warmer. Het zou heel jammer zijn als De Hardenberg sloot.”

André Hateboer nam het voortouw in de protesten tegen de sluiting van De Hardenberg. Beeld Reyer Boxem

Vierduizend handtekeningen

Protest tegen de sluiting − van de vijfduizend inwoners van Finsterwolde, Beerta en omliggende dorpen tekenden vierduizend een petitie − zorgde slechts voor een halfjaar uitstel. Vervolgens organiseerde Hateboer steun van dorpsverenigingen in Hongerige Wolf/Ganzedijk, Beerta, Finsterwolde, Oostwold, Midwolda, Nieuw-Beerta, Drieborg, Bad Nieuweschans en van Bewonersorganisatie Blauwestad om het complex dan maar zélf te kopen. Ze zijn nu de enige gegadigde.

Wethouder Erich Wünker (VVD) van de gemeente Oldambt zegt de sportvoorziening met pijn in het hart af te stoten, maar ziet geen alternatief. Hij hoopt dat de stichting in oprichting voor de exploitatie subsidies kan krijgen waar de gemeente geen aanspraak op kan maken. “Er zijn zes kandidaten geweest om het over te nemen, maar die kunnen het tekort van vijf ton per jaar niet ophoesten. Bewoners kunnen het op een niet-commerciële basis runnen.”

Een symbolisch bedrag

Hateboer verwacht dat de stichting het complex voor een symbolisch bedrag kan kopen en met meer activiteiten de inkomsten kan verhogen. Voor de exploitatie heeft hij zijn hoop inderdaad gevestigd op subsidiepotten, zoals die van het Nationaal Programma Groningen, en op Europese fondsen. Werven onder de inwoners en vrijwilligers kan later wel, vindt hij. “We kunnen altijd nog een vriendenstichting in het leven roepen, ‘een vriendje voor een tientje’. Maar we moeten eerst een businesscase bij de gemeente inleveren.”

Beeld Bart Friso

Hij belt zich suf met allerlei potentiële en huidige gebruikers van het complex, om zich van hun steun te verzekeren. Van de geestelijke gezondheidszorg tot aan een Duitse zwemschool vlak over de grens, met 150 leerlingen. De sportverenigingen hebben dinsdag met elkaar afgesproken hoe dan ook meer activiteiten in De Hardenberg te organiseren.

Hateboer: “Iedereen is razend enthousiast. Er zijn veel potentiële gebruikers. En we hebben van de gemeente de toezegging gekregen dat die hier ook de schouders onder wil zetten, en dat het desnoods nog een halfjaar langer mag duren voor we de zaak financieel rond hebben.”

Lees ook:

Sportverenigingen houden ondanks corona het hoofd boven water

Ondanks de stevige beperkingen houden sportverenigingen het hoofd boven water. Maar veel langer moet het niet duren.