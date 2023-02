Moestuinieren voor kinderen? Eerst moet de juf naar bijles

Ruim twintig docenten, ouders en andere belangstellenden staan op een plek in hartje Groningen vol sloophout, aardewerk, oude stoelen, wat gebouwtjes, heel veel gevulde bloempotten met groene sprieten en vooral veel slordige perkjes met allerhande stengels.

Ze volgen een vierdaagse cursus tot moestuincoach. Hier krijgt de groep handreikingen die zij op hun beurt weer kunnen doorgeven aan scholen die behoefte hebben aan een moestuin.

Leerkrachten willen moestuintjes

Want zo’n moestuin voor en door basisleerlingen is, volgens onderzoek van IVN Natuureducatie, de wens van maar liefst 85 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs. “Je staat ervan versteld hoe weinig kinderen weten waar groente eigenlijk vandaan komt. En dat is niet alleen onder stadskinderen, hoor”, zegt cursusleider Eveline van Oudenbos.

Het is goed als kinderen het verbouwen van groenten met eigen ogen en blote handen kunnen ervaren, zegt Van Oudenbos. “Dan lusten ze thuis ineens wel de spinazie die ze zelf hebben verbouwd. Het maakt ze bovendien bewust van de omgeving, het leert ze er goed voor te zorgen.”

Moestuin is meer dan een perkje inzaaien

Zo’n moestuin aanleggen en onderhouden heeft wel voeten in de aarde. Het is meer dan even wat tegels lichten op het schoolplein of een perkje inzaaien met tuinbonen, vertelt Van Oudenbos. “Leraren zijn enthousiast, maar geven aan dat het ze te veel tijd kost, dat ze geen groene vingers hebben en, vergis je niet, het vereist wel wat organisatie en soms ook fondsenwerving om hem aan te leggen en vervolgens ook jarenlang te blijven verzorgen.”

Het onderhouden van een moestuin heeft heel wat voeten in de aarde. Beeld Reyer Boxem

Lang niet alle scholen hebben de ruimte, al hoeft een moestuin niet per se heel groot te zijn. Idealiter heeft elke leerling zijn eigen stukkie van twee vierkante meter, maar kom daar maar eens aan in de stad, zeker als het ook nog vlakbij school moet zijn. Van Oudenbos: “Je kunt als school natuurlijk altijd de gemeente vragen of contact zoeken met een volkstuin. Desnoods maak je alleen wat moestuinbakken.”

De deelnemers krijgen niet alleen veel te horen over de principes van het moestuinieren, maar ook over het organiseren ervan en het belang van het creëren van draagvlak bij ouders en schoolleiding.

Rekenen met plantjes kan ook

Kim Schrik geeft les aan groep 7 van basisschool de Achtbaan in Hoogezand. Ze houdt van tuinieren en wil dolgraag haar leerlingen kennis laten maken met het tuinieren in een nog aan te leggen daktuin. “Het sluit aan bij zoveel vakken. Niet alleen bij lessen over de natuur, maar je kunt er ook rekensommen over maken. Wat het kost om een krop sla te verbouwen, bijvoorbeeld.”

Ook niet-docenten zijn vertegenwoordigd. Anneline Mook heeft een filosofische praktijk in de stad, waar ze praat met jongeren die lijden onder dit sombere tijdsgewricht. Ze wil leerlingen en scholen bij haar in de buurt helpen. “Tuinieren stemt vrolijk. Je wordt er blij van door iets bij te dragen aan de natuur.”

Tuinontwerper Annemarie Beck wil scholen gaan coachen. “Het is voor de kinderen goed om te zien dat niet alles meteen hapklaar is. Dat het soms veel tijd kost en dat je er hard voor moet werken om iets voor elkaar te krijgen.”

