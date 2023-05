Moeilijke vragen tijdens de Vrijheidsmaaltijd

Wat zou jij doen als je een wereldleider was? Wat betekent vrijheid voor jou? Niet de vragen voor bij een gemiddelde lunch, maar in Dorpshuis Badhoevedorp werden ze op Bevrijdingsdag wel gesteld.

De bijeenkomst in het dorp was onderdeel van het initiatief Vrijheidsmaaltijden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op meer dan vijfhonderd plekken in het land werden door onder meer buurtcentra, kerken, gemeenten en cafés veelal gratis maaltijden aangeboden. Het doel: gesprekken over (on)vrijheid stimuleren en mensen met elkaar verbinden.

Vooral ouderen schoven rond lunchtijd aan. Eén van hen was Trudy Hensen (87) uit Badhoevedorp. Het eten was lekker, zegt ze. “Er had nog wel wat saus bij gekund.”

Hensen was negen jaar oud toen de oorlog eindigde. “We vierden het in het dorp met een optocht met praalwagens. Laatst kwam ik een man tegen. Het bleek dat we tijdens die optocht op dezelfde wagen hebben gezeten. Bijzonder.”

