Moederbedrijf Facebook zet voorlopig streep door datacentrum Zeewolde

Meta, het moederbedrijf van Facebook, zet voorlopig een streep door de plannen voor de bouw van een datacentrum in Zeewolde. “Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten om onze ontwikkelingen in Zeewolde tot nader order te pauzeren”, laat Meta weten in een persverklaring.

Het bedrijf lijkt gezwicht voor de maatschappelijke en politieke druk op de omstreden plannen. Meta zegt daarbij een ‘goede buur’ te willen zijn. “We hebben vanaf dag één benadrukt dat een goede match tussen ons project en de mensen in Zeewolde het belangrijkste criterium is bij onze plannen.” De woordvoerder van Meta Benelux wil geen verdere toelichting geven op het bericht.

Eind 2019 werd de gemeenteraad van Zeewolde in het geheim bijgepraat over de plannen van Meta voor een hyperscale datacentrum van 166 hectare in de weilanden. De afgelopen maanden klonk veel kritiek, onder meer vanwege ‘landschapsvervuiling’ en het energieverbruik. Het datacentrum vraagt ruim twee keer zoveel stroom als de stad Amsterdam. Desondanks ging de gemeenteraad in december akkoord met het wijzigen van het bestemmingsplan, waarmee de bouw van het datacentrum mogelijk werd.

Eerste Kamer en minister tegen plan

Vorige week riep een ruime meerderheid in de Eerste Kamer het kabinet op om alles te doen wat in zijn macht ligt om de komst van het datacentrum in Zeewolde te voorkomen. Het kon op instemming rekenen van minister Hugo de Jonge van ruimtelijke ordening. Hij zei vrijdag bij de inloop van de ministerraad dat hij denkt dat “Nederland te klein is voor die heel grote datacentra”.

Meta zegt nauw te blijven samenwerken met de gemeente Zeewolde bij het bepalen van vervolgstappen. Juist de steun vanuit de gemeente is sinds de gemeenteraadsverkiezingen op losse schroeven komen te staan.

De twee politieke partijen die fel campagne voerden tegen de komst van het datacentrum wonnen de verkiezingen, terwijl alle partijen die voor waren zetels moesten inleveren. In de regionale krant De Stentor zei ‘datacentrum-wethouder’ Egge Jan de Jonge afgelopen weekend dat het fout is gegaan bij de “hausse aan negatieve informatie over datacenters die de landelijke pers over Nederland heeft uitgestort”. De Jonge zwaait binnenkort af als wethouder.

Lees ook:

Zeewolde beslist over omstreden datacentrum van 166 hectare in de polder

Onder zware druk beslissen 19 raadsleden uit Zeewolde donderdag over de komst van een groot en omstreden datacentrum in de polder.