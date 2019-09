Moeder van dode ‘Sloterplasbaby’ onder een doek voor de rechter

De advocaat van de verdachte zei aan het begin van de zaak dat de moeder van de ‘Sloterplasbaby’ graag haar kant van het verhaal wilde vertellen. Maar daar bleek tijdens de zitting weinig van. De vrouw was in eerste instantie niet aanwezig in de rechtszaal. Zij wilde liever achter gesloten deuren verklaren, uit angst dat haar identiteit onthuld werd, aldus haar advocaat.

De vrouw verscheen na een schorsing toch, gehuld in een grijze doek, onzichtbaar voor publiek en pers. Nauwelijks hoorbaar gaf zij veelal korte antwoorden op de vele vragen van de rechtbank over haar motieven om haar, naar eigen zeggen, doodgeboren zoontje in april of mei 2016 neer te leggen bij de Sloterplas in Amsterdam, verborgen in een sporttas. De verdachte was zeer angstig dat de buitenwereld te weten zou komen dat zij zwanger was geraakt, zei zij. Zij vreesde de schande die dat haar en haar familie zou kunnen opleveren.

Het lijkje werd pas in juni 2016 gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Via DNA–verwantschapsonderzoek werd eerst de vader gevonden, die de politie naar de moeder leidde. Het jongetje werd in augustus 2016 begraven in een graf met het opschrift ‘Baby Sloterplas’. De zaak leidde tot grote maatschappelijke onrust.

‘Achteloos gedumpt’

De vrouw werd door het OM aanvankelijk ook verdacht van het doden van haar zoontje, maar omdat het lijkje in verregaande staat van ontbinding werd aangetroffen, kon justitie niet aantonen of het kindje al in de baarmoeder was overleden, of tijdens of na de geboorte. Daardoor bleef alleen de verdenking over van het wegmaken van een lijk met de bedoeling de doodsoorzaak te verhullen.

Volgens het OM heeft de vrouw haar kindje ‘achteloos gedumpt’. Justitie neemt het haar kwalijk dat zij zich, ondanks herhaalde oproepen, nooit heeft gemeld. Ook twijfelt het OM eraan of zij wel steeds de waarheid heeft gesproken. Volgens haar advocaat zou het OM de vrouw niet moeten vervolgen omdat er geen sprake is van een misdrijf en ze slechts de bedoeling heeft gehad dat de tas werd gevonden, zodat haar kindje een begrafenis zou krijgen.

Het OM eiste een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Bovendien eist het OM dat de vrouw zich laat behandelen. Volgens een rapport van gedragsdeskundigen heeft zij psychische problemen en is zij verminderd toerekeningsvatbaar. De uitspraak is op 9 oktober.

