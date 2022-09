‘Moedeloos en machteloos’ na nieuwe rechterlijke uitspraak in nadeel van boer

Drie Utrechtse melkveehouders hebben ten onrechte een vergunning gekregen om uit te breiden, oordeelde de Raad van State woensdagochtend. De boeren wilden extra uitstoot voorkomen met duurzame stalsystemen die de koeienpoep en -plas scheiden. Maar in de praktijk is de stikstofreductie van die systemen onzeker, en daarom besloot de rechter dat de vergunningen van tafel moeten.

U heeft zelf een soortgelijke stalvloer. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde?

Van Schooten: “Ik voel me moedeloos en machteloos. Ik heb in 2010 besloten een emissiearme vloer aan te leggen in mijn nieuwe stal, omdat de stikstofdiscussie ook toen al speelde. Ik wilde wel een ouderwetse roostervloer aanleggen, maar was bang dat ik deze weer zou moeten verwijderen als de wetgeving werd aangescherpt. Maar nu blijkt ook mijn duurzame stalsysteem niet goed genoeg.”

Het is een nieuwe tegenslag voor de veehouderij. Wat doet dat met u?

“Ik heb deze vloer op eigen initiatief en eigen risico aangelegd. Ik wil het beste voor mijn dieren, verbouw een deel van mijn eigen veevoer, beheer twintig hectare natuur en zaai mijn akkerranden in met bloemen. Ik doe alles wat mensen van mij verlangen, en in de omgeving wordt dat ook gewaardeerd. Maar dan nog zijn er milieuclubs die het niet genoeg vinden en met de botte bijl tegen zo’n duurzame stal procederen. En iedere keer oordeelt de rechter in het nadeel van de boer.”

Maar kan de rechter wel anders? Blijkbaar is het effect van zo’n vloer niet aangetoond.

“Dat ben ik met je eens. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vloer prima werkt, maar het ontbreekt simpelweg nog aan de harde onderbouwing. Maar ja, zo bestaan er ook twijfels over de milieuschade door de autoraces in Zandvoort. Waarom schrapt de rechter de milieuvergunning in dat geval dan niet? Het lijkt alsof er met twee maten wordt gemeten.”

Wat betekent deze uitspraak voor uw eigen bedrijf?

“Op korte termijn verandert er voor mij niet zoveel. De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op boeren die willen uitbreiden, en dus niet op mijn stallen die er al geruime tijd staan. Maar als ik er zelf nog ooit een stal naast wil zetten, dan heb ik wel een probleem.”

U denkt aan uitbreiden? Maar we zitten toch middenin een stikstofcrisis?

“Juist als je een moderne en duurzame stal wil, moet je soms uitbreiden. De extra koeien zijn als het ware het onderpand voor de investering. Als boer moet je nu eenmaal vaak groeien om hetzelfde te blijven verdienen, anders bloed je dood. Natuurlijk zou het goed zijn als er een ander verdienmodel komt dat niet alleen op groei is gericht, maar dat is nog een lang en moeilijk proces.”

