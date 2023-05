Misschien is Mirjam wel de laatste garnalenkoningin uit de geschiedenis

In voorgaande jaren, zegt vissersvrouw Hillegonda Dijkman, nodigde ze op Tweede Pinksterdag familie en vrienden uit aan boord, voor de gezelligheid. Dit jaar besloot ze dat niet te doen. Want, zegt ze: “Zo feestelijk is het allemaal niet.”

In de haven van het Groningse dorp Zoutkamp staat Dijkman met een beker koffie in de hand op het achterdek van de ZK 20. Haar man Waalke Smit is schipper van de garnalenkotter. Als je in zijn stamboom kijkt, zegt Dijkman, zie je dat voorvaderen in ‘zeventienhonderdzoveel’ al vissers op de Waddenzee waren. Aan dat eeuwenlange bestaan dreigt een eind te komen: milieuorganisaties hebben de rechter gevraagd om de vergunning in te trekken die de ZK 20 en collega-schepen hebben om te vissen op het Wad. Dat sluit aan bij plannen van de Europese Commissie om visserij in Natura2000-gebieden uiterlijk in 2030 niet meer toe te staan. “De vissers hebben het nergens anders over”, zegt Dijksman.

Uitgelaten stemming

Haar somberheid contrasteert met de uitgelaten stemming in en rond de haven. Op Tweede Pinksterdag is het in Zoutkamp traditioneel vlaggetjesdag, het feest van de visserij. Er is kermis in het dorp, een shantykoor zingt zeemansliederen op een podiumwagen, de geur van frituurvet walmt over de kade. De climax van het feest is de intocht van de garnalenkoningin, een jonge vrouw uit het dorp die een jaar lang ambassadeur van de vissers is. Wie die eer te beurt valt, is ieder jaar het best bewaarde geheim van Zoutkamp.

De koningin van vorig jaar heette Malou. Ze figureerde in een televisieprogramma met André van Duin, maar ze sprak ook met minister Adema van visserij, om de zorgen van de vissers onder zijn aandacht te brengen. “Misschien is de koningin van dit jaar wel de laatste”, verzucht Hillegonda Dijkman. “Want als er geen garnalenvisserij meer is, hoeven we ook geen vlaggetjesdag meer te houden.”

Geen vlaggetjesdag meer? Roel Beekelaar is net aan boord van de ZK 20 gestapt en schrikt als hij het hoort. Met zijn vrouw Tineke komt hij iedere Pinksteren naar Zoutkamp. Hij vindt het een prachtige traditie, zegt hij, dat vissers op deze dag het publiek uitnodigen aan boord voor een tocht in het kielzog van het koninginnenschip. Dat schip, door een jury aangewezen als mooiste van de vloot, heeft de eer om op een mysterieuze plek buitengaats de garnalenkoningin aan boord te nemen en haar naar Zoutkamp te varen.

‘Het is een raar gedoe’

De Nederlandse garnalenvloot vist jaarlijks zo’n 15 miljoen kilo garnalen op. Dat is ongeveer de helft van de gehele Europese garnalenvangst. De omzet van de sector bedraagt 50 tot 70 miljoen euro. Hillegonda Dijkman schetst Beekelaar het doemscenario: straks zijn alle vissers brodeloos. Beekelaar schudt het hoofd. “Het is een raar gedoe”, vindt hij.

Links en rechts beginnen scheepshoorns te loeien, het teken dat de vloot gaat uitvaren, op zoek naar het koninginnenschip. Waalke Smit manoeuvreert de ZK 20 achterwaarts uit de binnenhaven. De sluis door, de Zoutkamperril af en dan het Lauwersmeer op. De wind steekt op, de kotter begint licht te deinen. Piet Beekelaar drukt zijn pet stevig op zijn hoofd.

Daar doemt aan de horizon de ZK 17 op, het koninginnenschip van dit jaar. Volgens de jury zit de kotter ondanks de roerige tijden bijzonder goed in de verf. Schipper Dirk Sloot mag zich daarom verheugen in een geschenkpakket van worst en jenever.

Vissersvrouw Hillegonda Dijkman herkent al uit de verte wie daar met een kroontje op het hoofd staat te wuiven op het dek van de ZK 17: de garnalenkoningin van dit jaar is Mirjam Horn, schippersvrouw van de ZK 5. “Daar ben ik heel blij mee”, zegt Dijkman. “Zij kan haar woordje heel goed doen.”

Slordige bestuurders en onstuimige wetgeving

De vloot keert om en zet toeterend weer koers naar de haven. Koningin Mirjam stapt op de kade en schrijdt door de mensenmassa naar de podiumwagen, waar volkszanger Johnny uit Kollum net zijn optreden afsluit. Traditiegetrouw houdt de garnalenkoningin een troonrede. Al in haar tweede zin noemt Mirjam ‘slordige bestuurders’ en ‘onstuimige wetgeving’. Haar woorden verwaaien in het geroezemoes op het dorpsplein.

Is Mirjam de laatste garnalenkoningin uit de geschiedenis? “Ik sluit het niet uit”, bekent voorzitter Jaap Wieringa van de Zoutkamper vlaggetjesdag. “Er zijn enorme bedreigingen. Maar het is ook belangrijk om samen feest te vieren.”

Daar schuifelt schipper Waalke Smit door de menigte. Ja, knikt hij, morgen vaart hij gewoon weer uit, ondanks alles. Of hij nog plezier in zijn werk heeft? “Och, op zich wel. Maar rooskleurig is het niet.”

