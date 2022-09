Minister Yesilgöz ziet in wokisme en wantrouwen een gevaar voor de democratie

De democratische rechtsstaat staat onder druk, en de schuld ligt mede bij de woke-beweging en bij politici die ‘systematisch’ wantrouwen en anti-overheidssentiment voeden. Dat zei minister Dilan Yesilgöz van justitie en veiligheid maandagavond in de HJ Schoo-lezing.

In de lezing, die geldt als officieuze aftrap van het politieke jaar, zegt de VVD’er te vrezen dat “we het belang van onze fundamenten zijn vergeten. Dat we vergeten zijn dat een goede functionerende democratische rechtsstaat de waarborg is die maakt dat wij in vrijheid kunnen leven.”

Harder tegenspreken

Daarbij spreekt ze ook over haar eigen geschiedenis. Na de militaire coup in Turkije in 1980 ontvluchtte Yesilgöz met haar familie het land omdat haar ouders zich inzetten voor de rechten van Koerden, vrouwen en andere minderheden. “Ze vochten tegen de leiders die de democratische waarden verkwanselden.”

Minister Yesilgöz identificeert twee bewegingen die de rechtsstaat bedreigen, en die volgens haar “harder en explicieter moeten worden benoemd en tegengesproken”.

Het recht om te kwetsen

De eerste is wat zij noemt ‘het wokisme’. Yesilgöz : “Wokisten willen bepalen wie recht van spreken heeft. Alleen als je tot de juiste groep behoort mag je meepraten.” Ze heeft felle kritiek op de roep om safe spaces, het idee dat iedereen zich in een gesprek veilig en comfortabel moet voelen.

Dat leidt er volgens de minister toe dat de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt wordt gemaakt “aan een zelfgeclaimd recht om niet gekwetst te worden”. Dat recht bestaat niet, benadrukt ze. Wie de democratische rechtstaat verdedigt, moet volgens haar ook gekwetst, gechoqueerd of beledigd durven worden. “Vind een paar ballen en wees weerbaar, zou ik zeggen.”

Gif in de samenleving

Ook uit ze kritiek op politici die “systematisch wantrouwen en anti-overheidssentiment voeden”. Ze spreekt haar zorgen uit over boeren die gevaarlijke situaties creëren op snelwegen, bedreigingen aan het adres van journalisten, leraren, zorgpersoneel of politici, en complotdenkers die in een fuik zijn gezwommen “en alleen maar berichten zien die de verzinsels bevestigen”.

Wantrouwen wordt volgens haar “haast zorgvuldig en systematisch als een gif in onze samenleving geïnjecteerd”. Volgens de minister hebben veel mensen te lang gedacht dat complottheorieën vanzelf zouden verdwijnen als ze geen aandacht krijgen, maar het tegendeel is volgens haar waar. “Het gaat helemaal niet weg en de onwelriekende reuzel sijpelt zelfs de Tweede Kamer binnen.”

‘Relativeer niet’

Yesilgöz verwijt Forum voor Democratie en Groep van Haga dat zij geen inhoudelijke agenda hebben maar enkel hunkeren naar aandacht. “Aandacht zorgt voor naamsbekendheid, likes, aanzien, invloed, geld en stemmen.”

De lezing is een oproep om vaker weerwoord te geven aan mensen en ideeën die de democratische rechtsstaat ondermijnen. “Ik vraag u allemaal”, sprak ze maandagavond in debatcentrum de Rode Hoed, “bemoei je ermee. Er is geen excuus voor intimidatie, geweld en bedreiging.”

Wie daar mitsen en maren bij heeft, heeft volgens de minister het principe van de democratische rechtsstaat niet begrepen. “Tuit dan niet relativerend de lippen, maar spreek je uit.”

