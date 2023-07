Minister Weerwind vindt de sociaal advocaat ‘cruciaal’, maar maakt er geen geld voor vrij

Er komt geen extra geld beschikbaar voor de sociale advocatuur. Dat laat minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) weten aan de Tweede Kamer. ‘Sociaal advocaten staan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving bij met het vinden van een oplossing voor hun – vaak complexe – juridische problemen’, schrijft de minister weliswaar, maar aan de luide roep uit de beroepsgroep om hogere vergoedingen wil Weerwind niet tegemoet komen.

Sociaal advocaten staan cliënten pro deo bij. Na afloop van een zaak kunnen zij de rekening voor hun werkzaamheden naar de overheid sturen. Uit onderzoek in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten bleek vorig jaar dat de vergoeding die sociaal advocaten van de overheid krijgen ongeveer de helft is van wat commerciële kantoren aan cliënten in rekening brengen. Die lage vergoedingen maken de sociale advocatuur onaantrekkelijk. Pas afgestudeerde juristen kiezen liever voor een carrière bij een commercieel kantoor.

‘Het versterken van de sociale advocatuur beschouw ik als cruciaal onderdeel van mijn missie om de toegang tot het recht te versterken’, stelt Weerwind. Daarom laat de minister door rechtenstudenten onderzoeken wat er gedaan kan worden om meer pas afgestudeerde juristen te laten kiezen voor de sociale advocatuur.

Urennorm van tien jaar geleden

Ook laat de minister in kaart brengen hoeveel tijd sociaal advocaten aan hun zaken besteden. Een pro deo-advocaat ontvangt een vaste vergoeding die afhankelijk is van het type zaak. De vergoeding is berekend op basis van de gemiddelde tijd die juridische werkzaamheden vergen in bepaalde zaken. De huidige vergoedingen voor pro deo-advocaten zijn gebaseerd op urennormen van bijna tien jaar geleden. Als blijkt dat de advocaten tegenwoordig meer tijd kwijt zijn per zaak, kan hun honorarium volgens Weerwind omhoog. Maar, waarschuwt de minister, dat is afhankelijk van ‘de beschikbaarheid van voldoende middelen’. Nieuw geld stelt Weerwind niet beschikbaar, en de hogere vergoedingen zullen op zijn vroegst in 2025 van kracht kunnen worden, omdat er een wetswijziging voor nodig is.

Iedereen met een laag inkomen kan in principe subsidie aanvragen om een advocaat te kunnen inhuren. De Raad voor Rechtsbijstand beslist vervolgens wie subsidie krijgt voor rechtsbijstand. Deze week bleek dat hierbij fouten worden gemaakt. Ouders in het toeslagenschandaal die bezwaar wilden maken bij de rechter tegen besluiten van de Belastingdienst, kregen vaak geen financiële hulp als ze een advocaat in de arm wilden nemen. De Raad voor Rechtsbijstand ging er vaak vanuit dat de ouders voldoende zelfredzaam waren. Daarom kregen ze geen subsidie. Het gevolg daarvan was dat veel ouders geen bezwaar maakten of alleen tegenover de Belastingdienst stonden.

Volgens minister Weerwind komt dat nu niet meer voor. Alle gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen sinds 2021 gratis juridische bijstand krijgen als zij procederen tegen de Belastingdienst. Het ministerie van financiën betaalt de advocaat.

Gefrustreerd door toeslagenaffaire

Advocaten die gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire bijstaan, klaagden eerder dat zij tegen talloze problemen en hindernissen aanlopen. Zo moeten ze vaak lang wachten voordat ze van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen het dossier van hun cliënten ontvangen, en dat blijkt dan vaak niet compleet te zijn. Sommige advocaten zijn zo gefrustreerd geraakt dat zij geen toeslagenzaken meer doen, meldde de Nederlandse Orde van Advocaten onlangs.

Na de zomer debatteert Weerwind met de Tweede Kamer over zijn plannen om de rechtsbijstand voor burgers te verbeteren. Op één punt is de minister de pro deo-advocaten inmiddels tegemoet gekomen: zij mogen sinds deze week hun reiskosten declareren voor 21 cent per kilometer. Die vergoeding was tot nu toe 9 cent.

