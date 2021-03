Minister Van Engelshoven: belang museum telt niet bij teruggave roofkunst

Belangen van musea die roofkunst uit de nazitijd bezitten, mogen geen rol spelen als erfgenamen vragen om teruggave. Minister Van Engelshoven (Cultuur) heeft deze en andere aanbevelingen overgenomen die de commissie-Kohnstamm in december heeft uitgebracht.

‘Restitutie is meer dan alleen de teruggave van een cultuurgoed’, schrijft Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het is de erkenning van het onrecht dat de oorspronkelijke eigenaren is aangedaan en een bijdrage aan het herstel van dit onrecht.’

“Dat is méér dan een morele ondersteuning in de zaak van mijn cliënt”, reageert advocaat Axel Hagedorn op het nieuws. Hagedorn behartigt de belangen van de familie Lewenstein, die aanspraak maakt op een schilderij van Wassily Kandinsky, Bild mit Häusern.

De restitutiecommissie oordeelde in 2018 dat het belang van het Amsterdamse Stedelijk Museum waar het doek hangt, zwaarder woog dan dat van de familie. De familie spande een rechtszaak aan, maar verloor die afgelopen december. Juist gisteren is Hagedorn tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Wellicht hoeft er helemaal geen rechter meer aan te pas te komen want, schrijft de minister, de nieuwe regels kunnen ‘onder bepaalde omstandigheden’ ook gelden voor verzoeken ‘waarover eerder besloten is’.

Ook andere beleidsaanbevelingen van de commissie-Kohnstamm, zoals actiever opsporen van mogelijke nazi-roofkunst en mogelijke rechthebbenden, neemt de minister over.

Roofkunst of niet? Het Stedelijk Museum in Amsterdam hoeft een schilderij van Wassily Kandinsky in elk geval niet terug te geven aan de familie Lewenstein.