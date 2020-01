Minister Slob in hoger beroep in zaak Haga Lyceum

Onderwijsminister Arie Slob gaat in hoger beroep tegen de uitspraak dat hij het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam niet had mogen dwingen op te stappen.

Volgens de rechtbank in Amsterdam had de minister deze zogeheten aanwijzing niet mogen geven, omdat het een te zwaar middel is voor zo’n ingrijpende beslissing. Slob stelde te hoge eisen aan het schoolbestuur als het ging om het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, oordeelt de rechtbank.

Ook hoeft het schoolbestuur niet openlijk afstand te nemen van personen met een omstreden gedachtegoed, vonnist de rechter, omdat dit binnen de vrijheid van onderwijs valt. Bovendien is het volgens de rechtbank niet vast te stellen dat de personen waarvan vermoed werd dat ze leerlingen ongewenst zouden beïnvloeden, dit ook daadwerkelijk gedaan hebben.

Slob zegt dat de uitspraak hem een “ongemakkelijk gevoel” geeft. “De rechtbank constateert namelijk dat er ruimte is in deze school voor personen met een antidemocratisch en anti-integratief gedachtegoed. De AIVD waarschuwde daar al voor”, zegt de minister over een eerdere waarschuwing van de inlichtingendienst.

Inspectierapport

Het Cornelius Haga Lyceum kwam in opspraak nadat onder meer de inlichtingendienst AIVD meldde dat het bestuur zou optrekken met mensen in extremistische kringen. Het schoolbestuur weerspreekt deze beschuldigingen in alle toonaarden.

Voor de onderwijsinspectie waren de geruchten echter een signaal om onderzoek te doen naar de school. De inspectie kwam tot de conclusie dat er van ‘ondemocratische tendensen’ en salafistische invloeden geen sprake is. Wel publiceerde de inspectie na uitgebreid onderzoek afgelopen zomer een kritisch rapport over de school. Daarin werd gesteld dat het onderwijsaanbod onvoldoende is op het Haga Lyceum, er sprake is van financieel wanbeheer en het handelen van het bestuur ‘schadelijk voor de school en de leerlingen’ is.

De advocaat van de school, Söner Atasoy, probeerde tevergeefs de publicatie van het rapport met een kort geding tegen te houden. Na publicatie van het inspectierapport was voor minister Slob de maat vol. Hij besloot in juli tot een ‘aanwijzing’, een zeer zeldzame maatregel waarmee hij het bestuur dwong om op te stappen. Het was de eerste keer dat een schoolbestuur op deze manier gedwongen werd op te stappen. De Stichting Islamitisch Onderwijs, die het Haga Lyceum oprichtte, stapte na dit besluit naar de rechter.

Zelfverrijking en onrechtmatig handelen

De rechtbank oordeelt nu dus dat deze aanwijzing niet terecht was. Wel erkent de rechter dat de kritiek op het financiële beleid van de school terecht was, omdat er sprake was van zelfverrijking en onrechtmatig handelen. Maar de rechter oordeelt dat de onderwijsinspectie hier al eerder van op de hoogte was, en toen geen alarm heeft geslagen. Bovendien heeft dat de minister onvoldoende onderbouwd waarom bepaalde financiële uitgaven in strijd waren met de regels.

Directeur-bestuurder Atasoy van het Haga Lyceum noemt de uitspraak van de rechtbank een “winst voor de rechtsstaat”. Wat hem betreft staan de deuren “wagenwijd” open om het gesprek aan te gaan met de minister en de gemeente.

Lees ook:

De Haga-saga: een reconstructie in vijf bedrijven

Een reconstructie van de escalatie van het juridisch gevecht dat al sinds 2011 speelt.