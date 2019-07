Minister Slob: Ik kon niet anders dan een aanwijzing sturen

Minister Slob van onderwijs had de directie van het Haga Lyceum de wacht nog niet aangezegd, of er volgden donderdag nog twee zeer vergaande besluiten. Ook het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag kreeg een aanwijzing om te vertrekken wegens wanbeleid. En de gemeente Westland kreeg de opdracht om het verzet tegen de vestiging van een islamitische school te staken. Drie besluiten die geen van zijn voorgangers ooit hoefden te nemen. Slob: “Tja, soms heb je van die dagen”.

U dacht: ik laat even mijn spierballen rollen?

“Nee, ik heb daar absoluut geen behoefte aan. Ik moet uitgaan van de geldende wet- en regelgeving. Als die niet wordt gevolgd, moet ik ingrijpen. Bij de scholen in Amsterdam en Den Haag verschenen vrijwel gelijktijdig inspectierapporten met zo’n stevige inhoud, dat ik vervolgstappen moest nemen.

“Vooral het Haga trok aandacht, omdat de school publicatie van het rapport wilde tegenhouden. Toen de rechter vond dat het gepubliceerd kon worden, heeft de inspectie dat gelijk gedaan. Er stonden zulke harde kwalificaties in, ik had geen andere optie dan een aanwijzing sturen.

“De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Hier zit een minister van de ChristenUnie, ik ben groot voorstander. Maar ik heb ook de verantwoordelijkheid om, als een school die vrijheid niet goed gebruikt, maatregelen te nemen.”

U nam in één dag drie keer zo’n rigoureus besluit. Zijn er meer cowboys of incapabele bestuurders op de onderwijsmarkt?

“De zaken maken duidelijk dat het bestel, met een onderwijsinspectie, werkt. We hebben redelijk scherp in zicht waar het bestuurlijk en inhoudelijk aan schort. Er zijn duizenden scholen waar niets aan de hand is. Dat laat onverlet dat dingen naar boven komen die niet goed gaan. Dan moet ik optreden.

“Dat geldt ook voor het Westland, waar iets heel anders speelde. Een islamitische stichting wil daar al jaren een school stichten. We hebben een ingewikkelde manier om vast te stellen of een school potentie heeft. En de gemeente heeft het recht om te beslissen dat een bestuur niet voldoet. Dat besloot de gemeente keer op keer, en de school zocht het steeds hogerop, tot de Raad van State donderdag de school gelijk gaf.

“Welke gevoelens een gemeente ook bij een school heeft, als de rechter iets besluit, moet je dat uitvoeren. De raadsleden hebben de eed of belofte afgelegd en moeten vanuit de Grondwet handelen. Ze kunnen absoluut niet zeggen: dat doen we niet. Daarom zeg ik nu: je moet dit uitvoeren. Ze hebben tot dinsdag.”

Over het Haga: hoe groot acht u de kans dat het bestuur er volgend jaar nog zit?

“Ik doe niet aan kansberekening. Ik heb het bestuur duidelijk gemaakt wat ik vind dat er moet gebeuren. Er volgen bezwaarperiodes, dus ik weet dat het best nog een tijd kan duren. Maar ik hoop dat de mensen die betrokken zijn bij de school in het belang van de kinderen en ouders zullen beslissen en er niet een hele juristerij gaat volgen.”

Er liggen twee inspectierapporten, conclusies die haaks op elkaar staan. Waarom heeft u alleen op basis van het tweede, harde rapport, geoordeeld?

“Het eerste rapport is nooit officieel vastgesteld. Er gaan wat conclusies rond, maar dat zijn concepten. Het rapport was in afronding, toen signalen van de AIVD en NCTV over de school naar buiten kwamen. Toen kwam het tweede verdiepende onderzoek, dat veel meer boven tafel heeft gebracht.

“Zo ging het vorig jaar ook bij het VMBO Maastricht. Daar was ook geen aanleiding tot diepgravend onderzoek, tot bleek dat iets niet in orde was met de examens. Vervolgens kwam meer naar boven. Zo weten wij nu over het Haga dat er sprake was van zelfverrijking, belangenverstrengeling en het plaatsen van familieleden op bepaalde posten.”

U pakt de school aan vanwege onvoldoende burgerschapsonderwijs. Dat kan niet, zeggen hoogleraren onderwijsrecht: je geeft burgerschapsonderwijs, of niet.

“Ik heb veel respect voor onderwijsjuristen, maar ik vind het bijzonder dat sommigen al voor verschijnen van het rapport oordeelden over wat hier aan de hand was. Dat mag, dit is een vrij land. Ik baseer mijn handelen op het inspectierapport. Dat stelt gebreken vast, zelfs de rechter heeft ernaar gekeken. En die zei: dit rapport mag naar buiten. Het gaat niet alleen om burgerschapsonderwijs, ook om zelfverrijking en financieel wanbeheer. Dan kan ik niet anders dan een aanwijzing sturen.”

