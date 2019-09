Minister Koolmees: pensioenkortingen niet te voorkomen

De Tweede Kamer zet het kabinet onder druk om dreigende kortingen van pensioenen te voorkomen. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken moet iets verzinnen wil hij het moeizaam tot stand gekomen pensioen­akkoord redden. Vandaag zei Koolmees in de Tweede Kamer dat hij met de pensioenfondsen gaat bespreken wat er mogelijk is. Hij ziet ‘ruimte’, maar liet doorschemeren dat hij niet verwacht dat alle kortingen achterwege blijven.

In juni werd na lang onderhandelen een pensioenakkoord gesloten zodat verlaging van de pensioenen niet meer nodig is. De norm voor de buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden, werd met onmiddellijke ingang een beetje verzacht, maar zelfs dat is onvoldoende om het onheil af te wenden. Als er niks verandert is de kans levensgroot dat voor acht miljoen werknemers en gepensioneerden de uitkering daalt of de pensioenopbouw lager wordt.

Het pensioenakkoord werd in juni gesloten tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet. Minister Koolmees zocht in de politiek breed draagvlak. Ook de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA steunden de afspraken. De kans op kortingen zou moeten afnemen en daarnaast werd afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren wordt bevroren en vervolgens langzamer stijgt. Verder zou het mogelijk moeten worden dat werknemers met zware beroepen eerder stoppen met werken. Over de pensioenuitkeringen zelf is afgesproken dat ze kunnen stijgen, maar ook kunnen dalen; dat ze meebewegen met de economische ontwikkeling. De afspraken moeten nog worden uitgewerkt, maar het idee was dat het vertrouwen in pensioenen bij zo’n nieuw stelsel zou toenemen. Dan is een dreigende korting funest.

Enthousiasme verstomd

De politiek zit in haar maag met de dreigende kortingen. Dat geldt voor de regeringspartijen, maar vooral voor de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Paul Smeulders van GroenLinks: “We waren blij met het brede draagvlak voor het pensioenakkoord, maar het enthousiasme is verstomd.” Gijs van Dijk van de PvdA: “Het kabinet moet met scenario’s komen om onnodige kortingen te voorkomen.”

De oppositiepartijen die het pensioenakkoord niet steunen, zoals de PVV, SP en 50Plus, menen dat GroenLinks en PvdA nu van een koude kermis thuiskomen. GroenLinks en PvdA spreken dat tegen: er is afgesproken dat er ‘niet onnodig wordt gekort’. Zij leggen de bal bij de minister. Die moet iets veranderen aan “deze bizarre situatie”, zei PvdA’er Van Dijk. Koolmees antwoordde: “Er is ruimte.” Hij laat voor het einde van het jaar weten of en hoe hij kortingen van tafel kan halen.

De pensioenfondsen waarmee Koolmees gaat praten gaven vandaag een schot voor de boeg. Zij spreken van een ‘extreme situatie’ en stellen dat ‘alle seinen op rood’ staan. “De lage rente heeft een vernietigend effect”, staat in een brief aan de Kamer. Bij acht miljoen mensen dreigt pensioenkorting en bij twee miljoen van hen is het probleem urgent. Zij krijgen er al in januari mee te maken.

Fondsen moeten een rekenrente hanteren. Daarmee berekenen zij of er voldoende geld in kas zit om toekomstige generaties ook een pensioen te bieden. Wie onder de norm zakt, moet korten.

Lees ook:

De pensioenfondsen zakken weer dieper weg en moeten misschien al snel gaan korten

De dekkings­graden van ABP en PFZW zijn verder gedaald. Wellicht moet volgend jaar al gekort worden.

Het groene licht van de FNV is een belangrijke opsteker voor het kabinet

Het pensioenakkoord is het eerste grote project waar het kabinet veel partijen op een lijn kreeg. Komt er meer aan?