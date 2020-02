Minister Koolmees en vakbonden morrelen aan pensioenakkoord

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken praat met de vakbonden en werkgeversorganisaties over een belangrijke aanpassing van het pensioenakkoord. Op tafel ligt het voorstel om de rekenrente los te laten. Tegelijkertijd worden de pensioenuitkeringen onzeker. Het ministerie van sociale zaken laat weten dat het hier slechts om een ‘technische verkenning’ gaat en dat er ook nog andere plannen worden besproken. De FNV wil geen commentaar geven op de gesprekken.

Het kabinet sloot in juni vorig jaar een pensioenakkoord met vakbonden en werkgevers. Daarin staan afspraken over een nieuw pensioenstelsel. Nu, bij de uitwerking ervan, constateren alle partijen dat het toch anders moet. Twee opties zijn: vaste pensioenaanspraken en het loslaten van de rekenrente.

Koolmees staat onder druk om snel resultaten te boeken. Hij heeft de Tweede Kamer beloofd nog voor de zomer duidelijkheid te scheppen over de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel.

Korten, korten, korten

Pensioenfondsen werken op papier nog met gegarandeerde uitkeringen. In de praktijk kunnen ze die garanties niet waarmaken. Door de lage rente moeten zij veel geld in kas houden om ook in de toekomst pensioenen uit te kunnen keren en dat leidt voortdurend tot de dreiging om de pensioenen te korten.

Om deze reden werd in het pensioenakkoord afgesproken om de pensioenaanspraken afhankelijk te maken van de groei van de economie. Uitkeringen kunnen dan stijgen en dalen. Ook is afgesproken de rekenrente – een norm om genoeg geld in kas te houden voor toekomstige generaties – intact te houden.

Het probleem voor de onderhandelaars die de afspraken uitwerken is de verwachting dat de rente nog lang laag blijft, of zelfs negatief. Dat leidt ertoe dat de dreiging blijft bestaan dat pensioenfondsen, ondanks de nieuwe afspraken, toch moeten korten. Zij staan zodoende voor de lastige opgave om een nieuw stelsel te ontwerpen dat ook bij langdurig lage rente stand houdt.

Het lijkt er sterk op dat het pensioenakkoord daarvoor moet worden opengebroken.

Onduidelijk

Wat de afschaffing van de rekenrente en het loslaten van pensioenafspraken in de praktijk betekent, is onduidelijk. Tot op heden hield Koolmees vast aan het hanteren van een lage rekenrente, omdat er hoe dan ook een instrument nodig is om te voorkomen dat fondsen nu te veel uitkeren en te weinig in kas houden. De vraag is hoe Koolmees en vakbonden het vertrouwen in het pensioenstelsel denken te herstellen, als pensioenuitkeringen volstrekt onzeker worden.

Als Koolmees, vakbonden en werkgevers tot nieuwe afspraken komen, moet het kabinet opnieuw oppositiepartijen overtuigen. Die zijn nodig om nieuwe pensioenregels in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. Daar bezetten de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie slechts 32 van de 75 zetels. Het pensioenakkoord van juni werd gesteund door GroenLinks en PvdA.

Het akkoord van juni vorig jaar ging niet ook een vertraging van de stijging van de AOW-leeftijd. Dit deel van de afspraken is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd en ingevoerd. Het pensioenakkoord behelst ook nieuwe regels voor mensen met zware beroepen, die soms eerder met hun werkzame leven zouden moeten stoppen. Deze regels worden momenteel uitgewerkt.