Minister kijkt of eisen rijbewijs voor lichte motoren verlaagd kan worden

Het voorstel komt van de RAI Vereniging, de belangenorganisatie voor 700 fabrikanten en importeurs in de mobiliteitsbranche. De organisatie stelt voor om het theorie-examen voor een lichte motor onder voorwaarden te laten vervallen voor iedereen die in bezit is van een autorijbewijs. Het praktijkexamen voor lichte motoren tot 125cc waarvoor nu het A1 motorrijbewijs nodig is, moet wel worden afgelegd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur staat niet afwijzend tegenover het idee. “In de praktijk vraagt motorrijden natuurlijk om andere vaardigheden dan autorijden. Maar dit voorstel van de RAI Vereniging om te kijken hoe dit met de theorie-examens zit, ga ik serieus bekijken”, zegt Van Nieuwenhuizen, die afgelopen december in deze krant zei liefhebber te zijn van vakantiereizen op de motor.

De ANWB laat weten het voorstel van de RAI Vereniging te steunen. “Het kan een heel mooi alternatief zijn voor de langere afstanden”, zegt een woordvoerder. Voor de kleinere afstanden vindt de ANWB de motor niet geschikt. “Daarvoor is de fiets, gewoon of elektrisch, of wandelen beter.”

Meer individueel vervoer vanwege coronacrisis

De RAI Vereniging komt met het voorstel omdat volgens haar door de coronacrisis de behoefte aan individueel vervoer toeneemt. “De motor sluit goed aan bij de wens voor meer individueel vervoer in de anderhalve metersamenleving, zonder dat het risico op files te veel toeneemt”, stelt voorzitter Steven van Eijck. “Wij willen zorgen voor meer keuzevrijheid voor de reiziger.”

Ook zijn in dertien andere Europese landen, waaronder Duitsland en België, de eisen voor het motorrijbewijs al verlaagd voor mensen met een B-rijbewijs. De RAI Vereniging pleit ervoor dit gelijk te trekken.

“In deze landen is geen stijging van het aantal verkeersongevallen geconstateerd, dus dan zou het ook geen probleem moeten zijn om het in Nederland in te voeren”, zegt de ANWB-woordvoerder. “Wel moet dan goed gemonitord worden of het aantal verkeersongevallen hier ook niet stijgt.”

Motoren tot 125cc zijn relatief licht in gewicht en zijn daardoor wat makkelijker te hanteren dan motoren met meer vermogen. Ze halen een topsnelheid van zo’n 110 tot 120 kilometer per uur, wat ze vooral geschikt maakt voor ritten op secundaire wegen, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Dit type motoren mag ook op snelwegen rijden, maar kan daar vanwege het beperktere vermogen vaak minder goed meekomen met het overige verkeer.

Lees ook:

‘Gewoon alles maximaal perfect doen’, dat is wat Cora van Nieuwenhuizen wil

Ze wilde genieten van de kinderen, de politiek was ‘iets voor erbij’. Leidt de loopbaan van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen - die van de Stint en de 130 kilometer - haar uiteindelijk naar het Torentje? Waarom niet, zei ze zelf dit jaar. ‘Maar Mark mag van mij nog even doorgaan.’