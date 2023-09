Minister Dijkgraaf wil meer Nederlands horen in de collegezaal

Het demissionair kabinet kan niet langer wachten met het onder controle brengen van de internationalisering in het hoger onderwijs. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) maandagmiddag op de Universiteit Twente (UT) tijdens de aftrap van het nieuwe studiejaar.

In zijn speech riep Dijkgraaf de leden van de Tweede Kamer op om een wetsontwerp te steunen waarmee hij de komst van jaarlijks tienduizenden internationale studenten in goede banen wil leiden. Hun komst is hard nodig, zei Dijkgraaf, maar kent ook keerzijden zoals overvolle collegezalen, hoge werkdruk, een docententekort en gebrek aan studentenkamers.

Wel een gaspedaal, geen rem en stuur

“Je voelt in alles dat we nu niet in controle zijn”, zei Dijkgraaf voorafgaand aan zijn toespraak tegen Trouw. “We hebben wel een gaspedaal om internationale studenten aan te trekken, maar het ontbreekt aan een rem en vooral een stuur om de negatieve effecten te dempen. Op verzoek van de Kamer heb ik haast gemaakt met dit nieuwe beleid. Ik hoop dan ook dat de Kamerleden het voorstel steunen.”

De Tweede Kamer besluit volgende week welke politieke onderwerpen controversieel worden verklaard, oftewel stil zullen liggen tot een volgend kabinet is aangetreden. Ook het beleid rondom internationalisering zou in de ijskast kunnen belanden, omdat het al jaren een heet politiek hangijzer is. Daarbij gaat het vooral om de vraag of de rem diep of heel diep moet worden ingetrapt.

Twee derde van onderwijs in het Nederlands

In zijn wetsvoorstel wil Dijkgraaf onder meer het Engelstalige onderwijs binnen de bacheloropleidingen aan banden leggen. Twee derde van de colleges moeten volgens het voorstel in het Nederlands worden gegeven, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat aandeel te verkleinen. Dat moet het vervolgonderwijs toegankelijk houden voor Nederlandse jongeren en indirect ook een rem zetten op de ongebreidelde instroom van buitenlandse studenten.

Dijkgraaf hield zijn toespraak voor docenten en studenten van de Universiteit Twente. Die onderwijsinstelling ging in 2020 volledig over op het Engels als voertaal, en wakkerde daarmee ook de internationalisering verder aan. Daarmee hanteerde de universiteit een nogal ruime interpretatie van de Wet op het Hoger Onderwijs, die altijd al voorschreef dat Nederlands in principe de voertaal moet zijn.

Pieter Omtzigt een van de grootste critici

Moet de Universiteit Twente binnenkort weer terugschakelen op het Nederlands? Zover wil Dijkgraaf niet gaan. “Enschede ligt natuurlijk vlak bij de grens met Duitsland en leidt veelal op voor krapteberoepen in de techniek. Dat zijn wat mij betreft uitzonderingsgronden voor Engelstalig onderwijs. Zolang de universiteit maar toegankelijk blijft voor Nederlandse studenten en binding houdt met de omgeving. Dat vind ik bijzonder belangrijk.”

Het is afwachten of Kamerleden genoegen nemen met die uitleg. Met name Kamerlid Pieter Omtzigt – die met zijn partij Nieuw Sociaal Contract hoge ogen gooit in de peilingen – was de afgelopen jaren zeer kritisch op de internationalisering in het onderwijs. Dijkgraaf: “Ik wil niet beweren dat Omtzigt en ik consensus hebben gevonden op dit onderwerp, maar ik heb wel het idee dat hij deze maatregelen steunt.”

