Minister De Jonge wil verpleeghuizen langzaamaan openstellen: ‘Maatwerk is essentieel’

Een eerste groep verpleeghuizen waar geen of weinig besmettingen zijn, mag onder strenge voorwaarden weer bezoekers ontvangen, zegt De Jonge in een interview met het Nederlands Dagblad.

Op maandag 4 mei legt hij zijn voorstel voor aan de medische experts van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen. Twee dagen later volgt een besluit. De eerste verpleeghuizen, stelt De Jonge, dienen als proef.

Verpleeghuizen zijn sinds 20 maart gesloten voor bezoekers, onder wie ook mantelzorgers en familieleden. Dat totale bezoekverbod is, meent De Jonge, niet veel langer te handhaven. “We moeten zoeken hoe we het menselijke aspect, en wat medisch noodzakelijk is, beter kunnen combineren”, zegt hij in het ND. De timing van zijn plan is opmerkelijk. Vorige week zei premier Rutte tijdens zijn corona-persconferentie nog dat een nieuwe versoepeling van de maatregelen mogelijk pas na 20 mei wordt ingevoerd.

Maximaal een bezoeker per bewoner

Verpleeghuizen die in aanmerking willen komen voor de verruimde bezoekersregeling, moet voldoen aan een belangrijke eis: het virus mag er ‘nihil’ aanwezig zijn, zegt De Jonge. Bezoekers mogen alleen op afspraak langskomen. Ze treffen de bewoners in aparte ruimtes, zodat er geen groepen mensen langs elkaar op lopen in de gangen. Ook is per bewoner waarschijnlijk maximaal een bezoeker welkom.

Dat laatste zou ongewenst zijn, zegt coördinator Marthijn Laterveer van de landelijke koepel van cliëntenraden LOC. Maximaal een mantelzorger of familielid strookt niet met het maatwerk in de bezoekersregeling, zoals zijn koepel begin deze maand in een brandbrief al aan de minister schreef. “Misschien heeft een bewoner wel twee kinderen die zich goed aan de maatregelen houden. Waarom mogen zij dan niet allebei komen?”

Wel is Laterveer blij dat de minister zijn verzoek om creatiever met het bezoekverbod om te gaan wil honoreren. Voor sommige ouderen in verpleeghuizen, die zich in de laatste fase van hun leven bevinden, zet een totaal bezoekverbod de kwaliteit van leven te veel onder druk, merkt hij onder zijn leden.

“De situaties in verpleeghuizen verschillen enorm: is het virus aanwezig , heeft het gebouw een geschikte ontvangstruimte voor bezoekers, in welke levensfase zijn de bewoners? Misschien kan het personeel ontlast worden als een familielid even helpt met douchen. Maatwerk is essentieel, bekijk het per geval en laat het over aan instellingen en vrijwilligers.”

Even afwachten

Voor Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van de vereniging van ouderengeneeskundigen Verenso, kwam de boodschap van De Jonge als een verrassing. Ze vindt het goed dat er wordt nagedacht over de voorwaarden, maar wil voor haar oordeel eerst de nieuwe cijfers over besmettingsgevallen in verpleeghuizen afwachten. Die komen morgen.“We hopen op een dalende trend, zoals in de ziekenhuis- en ic-opnames”, zegt Nieuwenhuizen.

Ze wil ook afwachten of de testcapaciteit voldoende wordt uitgebreid en of het personeel in verpleeghuizen voldoende beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, ter beschikking krijgt. Dat laatste lijkt de goede kant op te gaan, zegt Nieuwenhuizen.

En dan blijven er nog voldoende vragen over praktische maatregelen, zegt ze. “Moeten bezoekers eerst worden getest? En als dat zo is, wie moet ze dan testen? En waar komt die testcapaciteit vandaan? Dat zijn vragen die allemaal nog besproken moeten worden, lijkt me.”

